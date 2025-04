To już warszawska tradycja, że na czas zimy Stadion Narodowy zamienia się w jedno wielkie lodowisko dla dużych i małych.

To 100-procentowa gwarancja radości i zabawy, niezależnie od pogody, przy słodkościach od Wedla i muzyce z 4FUN.TV. W tym roku przewidziano także wiele niespodzianek i dodatkowych wydarzeń.

Wystartował Zimowy Narodowy!

To dobra wiadomość dla wielbicieli aktywnego spędzania czasu. Zimowy Narodowy już po raz siódmy zagościł na Stadionie Narodowym. Wróciły dwa duże lodowiska, dla fanów mocnych wrażeń 12-metrowa górka lodowa i tory do curlingu. I tak będzie aż do wiosny - 8 marca 2020 roku.

- W tym sezonie powróciły sprawdzone atrakcje, będą też niespodzianki. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, tam na bieżąco informujemy gości o tym, co się dzieje danego dnia na Zimowym Narodowym, ale też o licznych konkursach i promocjach - mówi Katarzyna Ziemska z Testa Communications, organizatora Zimowego Narodowego.

Nauka jazdy dla najmłodszych

Nie musisz się martwić, że twoje dziecko jeszcze nie umie jeździć na łyżwach. Dla najmłodszych przygotowano „Poranki dla dzieci", podczas których instruktorzy z Ice&Fun uczą dzieci jazdy na łyżach poprzez zabawę.

W tym czasie rodzice mogą skorzystać z zajęć „Fitness na łyżwach", czyli treningu przygotowanego przez specjalistów z MultiSport i trenerów łyżwiarstwa z Ice&Fun.

Trenuj curling i baw się z DJ-em

Na zainteresowanych poznaniem curlingu, czeka profesjonalna pomoc. Pod okiem instruktorów z Polskiej Federacji Klubów Curlingowych można nauczyć się podstaw lub rozwinąć swoje umiejętności w tej dyscyplinie sportu, która od kilku sezonów cieszy się ogromną popularnością.

Piątkowe i sobotnie wieczory przewidziano na zabawę - w tym czasie królować będzie „Disco Lodowisko", czyli łyżwiarska impreza w Warszawie przy najbardziej tanecznych hitach z 4FUN.TV - połączenie klubowej imprezy z DJ-ami i jazdy na łyżwach.

Słodkości i nagrody od Wedla czekają na ciebie

Partnerem Strategicznym Zimowego Narodowego jest marka E.Wedel. Dzięki temu na korzystających z atrakcji lodowiska czeka wiele pyszności. Po szaleństwach na lodzie można odpocząć w Strefie Czekolady i Pijalni Czekolady E.Wedel, delektując się ich słodkościami.

W tym roku będzie dodatkowy bonus w postaci akcji „Przyjemne Poniedziałki". Kupując słodycze Wedla (o wartości 15 złotych) i zachowując paragon, w każdy poniedziałek będzie można za niego otrzymać darmową wejściówkę na taflę lodowiska.

Organizatorzy przygotowali także zimowe miasteczko, gdzie można poczuć się jak pod górskim stokiem. Są tam ciepłe napoje i przekąski oraz ławeczki, na których możemy odpocząć po sportowym wysiłku.

Lodowiska na Stadionie Narodowym to punkt obowiązkowy na zimowej mapie Warszawy. Cieszą się bardzo dużą popularnością, zarówno wśród warszawiaków, jak i turystów odwiedzających stolicę w trakcie ferii zimowych. W ubiegłym roku z zimowych atrakcji na Stadionie Narodowym skorzystało aż 550 tys. osób.

Zimowy Narodowy otwarty jest w tygodniu w godzinach 16-22.30, natomiast w soboty i niedzielę w godzinach 10-23.30. „Poranki dla dzieci" ruszają o godzinie 9.30. Więcej informacji o lodowisku i atrakcjach działającego na stadionie w czasie zimy także skateparku znajdziecie na: www.zimowynarodowy.pl