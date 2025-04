Wraz z nastaniem zimy płyta PGE Narodowego ponownie zamieniła się w Zimowe Miasteczko. Powróciły lodowiska, górka lodowa, bumper cars, a także aż 2 tory do curlingu! Na dzieci czekają zajęcia z muzyką na lodowisku. Dorośli mogą poszaleć na łyżwach na disco lodowisko, albo rozerwać się w stacji grzewczej przy muzyce granej przez najlepszych DJ-ów. Ci, którzy od łyżew wolą kółka, mogą skorzystać ze skateparku.

Jubileuszowa, 5. edycja Zimowego Narodowego ruszyła! Projekt od początku cieszy się ogromną popularnością.

Do tej pory, w trakcie 4 edycji, ze wszystkich atrakcji Zimowego Narodowego skorzystało ponad 1,7 mln osób, co świadczy o tym, że nasi goście chętnie spędzają tu czas. Śmiało możemy powiedzieć, że Zimowy Narodowy stał się największą zimową atrakcją Warszawy. W tym sezonie zaskoczymy gości nowym kształtem Zimowego Miasteczka oraz mnóstwem atrakcji, z których można skorzystać, aż do 11 marca

– mówi Katarzyna Ziemska, CEO Testa Communications, organizator Zimowego Narodowego.