Zimowy Narodowy od kilku lat propaguje aktywny wypoczynek, sport połączony z rekreacją, co jest szczególnie ważne zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Zimowe Miasteczko na PGE Narodowym to sposób na rodzinne spędzenie ferii z dziećmi, ale również okazja do rozwijania ich pasji i umiejętności. Hitem Zimowego Narodowego są "Poranki dla dzieci z PGE Energia Ciepła", czyli zajęcia na których dzieci uczą się lub rozwijają swoje umiejętności jazdy na łyżwach.

Reklama

Kiedy odbywają się zajęcia na Zimowym Narodowym?

Na czas ferii zajęcia te będą odbywały się każdego dnia o godzinie 9.30 i 11.15. Instruktorzy z Ice&Fun dzielą dzieci na grupy, w zależności od stopnia zaawansowania. Zajęcia odbywają się przy specjalnie dobranej muzyce i z wykorzystaniem kolorowych elementów i zabawek. „Poranki dla dzieci z PGE Energia Ciepła” to zarówno okazja do spróbowania przez dzieci jazdy na łyżwach pod okiem profesjonalnych trenerów, ale również pomysł na systematyczne rozwijanie ich umiejętności łyżwiarskich.

fot: materiały prasowe

W czasie ferii w mieście zapraszamy wszystkie dzieci na spędzenie aktywnie tego czasu. Nasza forma zajęć nauki przez zabawę z łatwością szkoli młodych łyżwiarzy, poprawia sprawność fizyczną i uczy koordynacji ruchowej. - mówi Renata Aleksander, szkoła jazdy na łyżwach Ice&Fun

"Poranki dla dzieci z PGE Energia Ciepła", prowadzone przez szkołę Ice&Fun, skierowane są dla dzieci, które jeżdżą na łyżwach samodzielnie i chcą kształcić się w tym zakresie. Zajęcia podzielone są na grupy względem stopnia zaawansowania.

fot: materiały prasowe

Dla dzieci od 4 roku życia została przygotowana specjalna grupa, gdzie dzieci, które są pierwszy raz na tafli, razem ze swoim rodzicem, opiekunem wspomagającym swoje dziecko, również na łyżwach i wyznaczonym instruktorem, uczą się stawiać pierwsze kroki na łyżwach. Dla dzieci bardziej zaawansowanych są grupy z instruktorami. Pamiętajmy zawsze o bezpieczeństwie - kaskach, rękawiczkach...

Zimowy Narodowy to również swobodna jazda na lodowiskach, Górka Lodowa E.Wedel, curling, bumper cars, magiczna karuzela dla najmłodszych, czy strefa MultiSport Lab. To miejsce, w którym dzieci z opiekunami mogą spędzić w ciekawy sposób kilka godzin, skorzystać z atrakcji, ale również zjeść coś pysznego, czy napić się kawy w "Zimowy Cafe by Segafredo". Również w trakcie ferii partnerzy Zimowego Narodowego przygotowali konkursy i niespodzianki dla gości Zimowego Miasteczka.

fot: materiały prasowe

Tych, którzy mają już opanowaną równowagę na łyżwach, kochają poruszać się w rytmach muzyki elektronicznej, K-POP i innych muzycznych hitów, organizatorzy zapraszają na Disco Lodowisko z 4FUN.TV, które odbywa się w każdy piątek na lodowisku A (w godz. 21:15 – 22:30, natomiast w soboty w godz. 20:30 – 21:45.). Co tydzień na uczestników tej wyjątkowej imprezy czekają konkursy z nagrodami.

Zimowy Narodowy to również Skatepark na parkingu podziemnym na poziomie -4, gdzie w okresie ferii, partner skateparku Zimowego Narodowego, I love rolki, organizuje płatne kolonie z nauki jazdy na rolkach. Warto też skorzystać z oferty bezpłatnych zajęć, na które są wymagane wcześniejsze zapisy u ich organizatorów.

Harmonogram bezpłatnych zajęć:

3.02 - Board For Kids - Zajęcia dla początkujących w godz. 16:00 - 17:00 (dzieci od 3 roku życia),

- Board For Kids - Zajęcia dla początkujących w godz. 16:00 - 17:00 (dzieci od 3 roku życia), 4.02 - Slalom Academy - Warsztaty z podstaw freestyle slalom w godz. 18:00 – 19:00,

- Slalom Academy - Warsztaty z podstaw freestyle slalom w godz. 18:00 – 19:00, 9.02 - Scoot camp - Zajęcia z jazdy na hulajnogach w godz. 14:00 -16:00,

- Scoot camp - Zajęcia z jazdy na hulajnogach w godz. 14:00 -16:00, 10.02 - Black & Yellow - Podstawy jazdy dla dzieci o godz. 13:00.

W trakcie trwania ferii Skatepark funkcjonuje według specjalnego harmonogramu, w godz. 10:00 – 23:00.

Przypominamy również, że Zimowy Narodowy został przedłużony do 3 marca 2019r., a możliwość skorzystania z curlingu pozostaje do 21 lutego. Więcej informacji znajdziesz na stronie Zimowy Narodowy i fecebooku - Zimowy Narodowy.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu Zimowy Narodowy jest agencja Testa Communications.

Partner strategiczny Zimowego Narodowego: Wedel

Partnerzy Zimowego Narodowego: MultiSport, Stock, Red Bull, Segafredo, Kino Świat, Szczyrk Mountain Resort, Robyg

Patroni medialni Zimowego Narodowego: ZET, Onet, Viva, Poradnik Zdrowie, Mamo To Ja, 4FUN.TV

Partnerzy medialni Skateparku: 4FUN.TV, RADIO KAMPUS, I DO SK8

Partnerzy Skateparku: California Skateshop, Akademia Surfingu, Desk Shop, Board For Kids, Kamuflage, Rollschool, Pożycz kółko, I love Rolki, Scoot Camp, Selectshop, Slalom Academy, Rollinn.pl

Reklama

Zimowy Narodowy został zauważony i doceniony na świecie dwiema prestiżowymi nagrodami, Galaxy Awards i Ipra Golden World Awards. 25 września 2017 roku Zimowy Narodowy został również wyróżniony nagrodą za Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2017. Konkurs ten został zorganizowany przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu Zimowy Narodowy jest agencja Testa Communications.