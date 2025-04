Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – chyba każda z nas niejednokrotnie wypowiedziała to stwierdzenie i zamarzyła o miłym wieczorze w domowym zaciszu. Wcale nie dziwi fakt, że po męczącym dniu w pracy chcemy odpoczynku. Dlatego też, mamy dla was kilka filmowych propozycji, które nie tylko umilą wam wieczór i odprężą, ale również pozwolą miło spędzić czas. Zatem, co warto obejrzeć?

Reklama

Najpiękniejsza historia miłosna

Gwiazda serialu "Gra o tron" Emilia Clarke oraz znany z serii filmów "Igrzyska śmierci" Sam Claflin spotkali się na planie ekranizacji bestsellerowej powieści Jojo Moyes - "Zanim się pojawiłeś". Jedna z najpiękniejszych filmowych historii miłosnych ostatnich lat zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 9 listopada! Wydanie DVD dostępne będzie w salonach Empik i na empik.com.

Krótko o filmie: Louisa "Lou" Clark (Emilia Clarke) mieszka w niewielkim angielskim miasteczku i nie wie jeszcze, co zrobić ze swoim życiem. Ekscentryczna 26-latka próbuje sił w wielu dziedzinach, by pomóc swej rodzinie związać koniec z końcem. Zostaje opiekunką Willa Traynora (Sam Claflin), młodego, bogatego bankiera, którego losy całkowicie zmieniły się na skutek tragicznego zdarzenia sprzed dwóch lat. Niegdyś pełen energii, dziś cyniczny do szpiku kości Will wyzbył się już wszelkiej nadziei na szczęście. Dziewczyna postanawia pokazać mu, że jest jeszcze inna droga...

Król Dżungli powraca!

Najsłynniejszy bohater wykreowany przez pisarza Edgara Rice’a Burroughsa powraca! "Tarzan: Legenda" to widowiskowa opowieść przygodowa w gwiazdorskiej obsadzie. Film, w którym główne role zagrali Alexander Skarsgård, Margot Robbie i Christoph Waltz zadebiutuje na 4K Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray™ i DVD 9 listopada!

Krótko o filmie: Mijają lata, od kiedy Tarzan (Alexander Skarsgård), opuścił afrykańską dżunglę na rzecz cywilizowanego życia w Londynie. Jako John Clayton III, Lord Greystoke decyduje się wrócić do Konga, gdzie ma pełnić funkcję emisariusza rządu z misją handlową. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że jest pionkiem w śmiertelnie niebezpiecznej grze targanego wolą zemsty, chciwego kapitana Leona Roma z Belgii (Christoph Waltz). Okazuje się, że osoby stojące za zabójczym spiskiem nie mają pojęcia, co rozpęta się za ich sprawą.

Reklama

Teraz możesz być pewna, że wieczory w domowym zaciszu, nawet te spędzone samotnie, będą przepełnione dobrą zabawą i filmami z najwyższej półki!