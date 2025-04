Film „Za jakie grzechy, dobry Boże?” stał się niemałą światową sensacją, a przygody konserwatywnych rodziców i ich czterech córek rozbawiły 17 milionów widzów we Francji i ponad milion widzów w Polsce. Nic więc dziwnego, że twórcy postanowili nakręcić drugą część tej przebojowej komedii. Christian Clavier i spółka znów rozbawią nas do łez w kontynuacji hitu „Za jakie grzechy, dobry Boże?”.

Cztery córki i ich mężowie tym razem podejmują decyzję, która okaże się największym koszmarem Państwa Verneuil – każda para ma zamiar wyjechać z Francji! Izrael, Algieria, Chiny i… Bombaj (w końcu gdzieś trzeba rozpocząć tę aktorską karierę)! Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać zięciów w kraju? Religia, tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji, więcej… zabawy!

Fot. Materiały prasowe

Pierwsza część filmu nie znalazła kinowej dystrybucji w USA i Wielkiej Brytanii, ponieważ uznano, że komedia jest zbyt niepoprawna politycznie. Jednak jak pisze Łukasz Kaliński z Viva.pl: W dobie grzecznych produkcji starających się nikogo nie urazić, „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!” bierze na tapetę religię czy narodowe stereotypy, nie bojąc się z nich żartować. Co ważne, robi to ze smakiem i tak, że trudno, aby ktoś się na to obraził.

Jedno jest pewne – z tą rodziną nie można się nudzić!

