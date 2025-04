Kanały na YouTube zaczynają być tak samo popularne jak programy telewizyjne! Co minutę do YouTube trafia ponad 100 godzin materiału wideo, a co miesiąc ponad miliard osób na całym świecie odwiedza serwis, aby obejrzeć na nim różnorodne treści. Siła tego serwisu jest po prostu ogromna! Mamy też pierwszych YouTube'owych milionerów w Polsce! Do jego grona zaliczają się już 3 popularne kanały.

Na kanale SA Wardęgi podd koniec grudnia liczba subskrybentów przekroczyła milion. Tym samym Sylwester Wardęga stał się pierwszym w Polsce YouTube’owym milionerem. Osiągnięcie tego sukcesu zajęło polskiemu Spidermanowi niecałe dwa lata. Pierwszy film został opublikowany 30 stycznia 2012 roku, do dzisiaj wyświetlono go prawie 2,2 miliona razy. Z kolei jednym z jego najgłośniejszych odcinków jest Police Trainer, filmu który zajął pierwsze miejsce na polskiej liście YouTube Rewind 2013, czyli najpopularniejszych materiałów wideo publikowanych na YouTube w minionym roku.

W ubiegły piątek do grona autorów kanałów, które przekroczyły milion subskrypcji dołączyli również chłopaki z Abstrachuje TV. Ulubieńcy internetu od listopada 2012 roku regularnie publikują parodie zachowań różnych grup społecznych, np. studentów, dresów, blogerek modowych czy hipsterów. Do ich największych hitów należy film Co mówi: TYPOWY SEBA, który został wyświetlony ponad 3,5 miliona razy w ciągu 9 miesięcy oraz Co mówią: GIMBUSY - 3,4 miliona wyświetleń. Z kolei najnowszy film Co mówią: W AGENCJI REKLAMOWEJ w ciągu zaledwie 10 dni został wyświetlony ponad 1,3 razy.

Trzecim kanałem, który przekroczył w ten weekend magiczny milion subskrybentów jest także jedna z pierwszych gwiazd YouTube w Polsce - Niekryty Krytyk, który publikuje swoje filmy już od 2009 roku. Jego największy przebój to Niekryty Krytyk ocenia: Trudne Sprawy, który wyświetlono ponad 3, 4 miliona razy. Autor kultowych już odcinków jak np. Telezakupy czy Dlatego ja? wydaje również książki oraz prowadzi audycje w radio.