Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową w kraju i środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku, w łączności z obecnym Ojcem Świętym.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to nawiązanie do słów — Non abiate paura — nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. Za pośrednictwem tego wezwania Papież podkreślał, że jedynie wiarygodny Kościół - wskazując na Chrystusa - może odpowiedzieć na każdy ludzki lęk, także na ten najpoważniejszy – lęk przed Bogiem i Chrystusem, odmowę słuchania Ewangelii i rzeczywistość zamkniętych serc.

Podczas Dnia Papieskiego odbywa się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Z wsparcia „Dzieła” korzysta rocznie blisko 2 tys. osób z całej Polski. Stypendia przyznawane są już od VII klasy szkoły podstawowej i mogą być kontynuowane aż do zakończenia studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia tysiącom młodych ludzi.

Oprócz październikowej zbiórki „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok - wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w 2000 roku. Z pozostałych po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski środków utworzono organizację, która początkowo pomagała 500 osobom z 5 wschodnich diecezji. Obecnie z jej wsparcia rocznie korzysta blisko 2000 młodych uzdolnionych osób.