XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”

14 października obchodzony będzie XVIII Dzień Papieski. Tegoroczna uroczystość odbędzie się pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. To nawiązanie do nauczania Papieża Polaka, który podkreślał rolę ojca we współczesnym świecie.