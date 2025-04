4 marca o godzinie 16.00 odbędzie się wernisaż wystawy „Botanicum” Aleksandry Kujawskiej. Ekspozycję będzie można oglądać do końca kwietnia 2016 roku w siedzibie Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze.

Reklama

Wystawa ta jest odpowiedzią na tęsknotę mieszkańców miast za naturą. Ludzie spędzający większość czasu w zamkniętych, zimnych pomieszczeniach odczuwają potrzebę więzi i bliskości z przyrodą, przestrzenią i drugim człowiekiem. Poczynione obserwacje otoczenia skłoniły artystkę do stworzenia minimalistycznych ogrodów - szklanych form, które kryją w sobie bogaty świat roślinny.

O Aleksandrze Kujawskiej

Aleksandra Kujawska jest doktorantką w pracowni szkła użytkowego prof. Beaty Mak-Soboty w Katedrze Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Designem zajęła się od czasu ukończenia kierunku Projektowanie szkła w pracowni prof. Kazimierza Pawlaka i studiów podyplomowych Szkło w Architekturze w pracowni prof. Ryszarda Więckowskiego (ASP Wrocław).

Artystka realizuje projekty na zamówienia indywidualne, oraz zlecenia do produkcji masowej. Współpracuje z galeriami sztuki i portalami zajmującymi się designem. Inspiruje ją szkło: unikatowość i uroda tego tworzywa. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Cieplicach, na kierunku Szkło Artystyczne, w obszarze historycznie związanym ze sztuką szkła. Szklarska Poręba, Sobieszów, Piechowice to kolebka polskiego designu szkła.

Z inspiracji i potrzeby kontynuowania pracy wielkich mistrzów, powstają jej prace, realizowane w tych samych hutach, ale o nowoczesnym designie np. obiekty Egoist! czy Glass Garden. Żyje zgodnie z filozofią Eko, a jej elementy zawiera w swojej twórczości. Chce, aby jej projekty niosły ze sobą przesłanie i spełniały funkcje społeczne jak np. Glass Garden, zgodne z współczesnymi trendami Urban Farming. W 2015 roku na EXPO w Mediolanie jej prace reprezentowały Polskę na wystawie “Polski Stół”.

Reklama

Tekst na podstawie materiałów prasowych