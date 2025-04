Kino na Leżakach to wydarzenie, które odbywa się już po raz dziewiąty. Formuła jest prosta i atrakcyjna: wieczorami w przestrzeni publicznej nadmorskich miejscowości i miast Polski Centralnej na widzów czekają darmowe pokazy filmów, którym towarzyszą atrakcje zapewniane przez Sponsorów.

Niezapomniane filmowe emocje pod chmurką

Darmowy seans filmowy na świeżym powietrzu to idealny sposób na spędzanie czasu po ciężkim dniu w pracy. Różnorodność tytułów prezentowanych w ramach tegorocznej edycji Kina na Leżakach sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośnicy polskich lub francuskich komedii romantycznych będą mogli wybierać spośród filmów „7 rzeczy, których nie wiecie o facetach”, „Zawód: kobieciarz”, „Pech to nie grzech”. Tych, którzy lubią się pośmiać, ale nie wzgardzą dobrą intrygą kryminalną, z pewnością usatysfakcjonuje seans „Na noże” w gwiazdorskiej obsadzie.

Z kolei „Futro z misia” to komedia gangsterska w klimacie kultowego „Chłopaki nie płaczą”, zaś „Kogel Mogel 3” to najnowsza część kasowej serii. Znajdzie się też coś dla młodszych widzów: „Był sobie pies 2” to idealna propozycja dla całej rodziny. Repertuar uzupełniają: „Parasite” (nagrodzony czterema Oscarami mroczny koreański thriller), buzujący od napięcia „Obraz pożądania” oraz zwariowana wariacja na „Dzień świstaka”, czyli „Palm Springs”. Jak widać, repertuar to różnorodne, głównie lekkie i przyjemne propozycje, odpowiednie do wakacyjnego relaksu.

Gdzie i kiedy możesz skorzystać z Kina na leżakach

Kino na Leżakach 2021 wystartowało 19 czerwca, natomiast ostatnie plenerowe pokazy zaplanowane zostały na pierwszy tydzień września. Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Gryfice, Sławno, Ustronie Morskie, Sarbinowo, Kielce, Grodzisk Mazowiecki, Sieradz, Władysławowo, Łeba – to tylko niektóre z miejscowości, gdzie Kino na Leżakach zagości w najbliższym czasie, bo już od początku lipca.

Dokładny harmonogram projekcji, z podziałem na miejscowości, daty i tytuły filmów, znajdziesz na stronie internetowej lub profilu akcji na Facebooku: www.facebook.com/kinonalezakach.

Cykliczna zabawa, konkursy i niespodzianki

Dziewięć edycji świadczy o popularności akcji Kino na Leżakach, której organizatorem jest broker reklamy kinowej KinAds i realizator eventów Art-Foto-Media.

Na miejscu pokazów warto pojawić się wcześniej i wziąć udział w atrakcjach, które gwarantują Sponsorzy wydarzenia. Konkursy z nagrodami, bezpłatne przekąski i inne upominki oferowane widzom przez popularne marki to dodatkowe zalety Kina na Leżakach, które pokochali Polacy na przestrzeni lat. Kino na Leżakach to wyjątkowe wydarzenie na wakacyjnej mapie Polski. Wydarzenie, na którym nie może cię zabraknąć!

Sponsorzy wydarzenia – Kaufland, miasto Kraków, Małopolska Organizacja Turystyczna, Masz Wybór i Wawel.

Partnerzy medialni – Onet.pl, magazyn VIVA!, magazyn Party, Polki.pl RMF Maxxx.

