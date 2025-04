Tegoroczny Festiwal sztuki restauracyjnej FineDiningWeek® odbywa się #wHarmonii! Niemal 100 restauracji przygotowało mistrzowskie menu w wyjątkowej, festiwalowej cenie! To niezwykła okazja do poznania polskiej sceny kulinarnej klasy premium! Rezerwuj najlepsze stoliki na FineDiningWeek.pl.

Harmonijne połączenia na FineDiningWeek®!

FineDiningWeek® to unikalne wydarzenie, które skupia się na eksplorowaniu polskich restauracji fine dine oraz premium. Z tej okazji najlepsi Chefowie kuchni przygotowują mistrzowskie menu – każde z nich skupia się wokół harmonii, która jest tematem aktualnej edycji. W kuchni wyrażana jest doskonałym balansem między smakami, teksturami oraz nowatorskimi i tradycyjnymi technikami.

Harmonia obecna jest również w restauracyjnych wnętrzach, perfekcyjnym serwisie i w całości doświadczenia, które zachęca do kulinarnych przeżyć bez konieczności przejmowania się wysokimi kosztami. FineDiningWeek® stwarza atmosferę zachęcającą do eksperymentowania z kuchnią i otwarcia się na nowe doznania restauracyjne, jednocześnie dbając o wyjątkowo korzystny stosunek jakości do ceny.

Odkryj mistrzowskie menu!

Festiwal FineDiningWeek® odbędzie się w największych regionach Polski: Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, oraz na Śląsku i w Łodzi. W ramach Festiwalu odwiedzić można najlepsze Restauracje premium w Polsce, zarówno klasy fine dining, jak i te aspirujące, w których smak, styl i doświadczenie spotykają się w pełnej harmonii. Sprawdź wyjątkowe menu przygotowane przez najlepszych Chefów kuchni.

The Time – Poznań

Poznański koncept Młyńska 12 łączy ze sobą biznesową i osobistą strefę życia na najwyższym poziomie. Kulinarna wizytówka tego miejsca to przedstawiona w Czerwonym Przewodniku Michelin 2023 restauracja The Time. Odkryjesz tu wyjątkową kompilację lekkości, dobrego smaku i sezonowości z elementami fine diningu. Chef kuchni Dawid Łagowski, który z finezją kreuje menu to półfinalista 6 edycji TOP CHEF i jedna z bardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej gastronomii.

Z okazji Festiwalu FineDiningWeek® przygotował dwie propozycje menu składające się z 5 wyjątkowych dań. Wśród nich między innymi: pasztet z dziczyzny na maślanej grzance z karmelizowaną czerwoną cebulą, sałatą i winegretem musztardowym, Wędzony pstrąg z Zielenicy z ikrą, kiszonymi warzywami, śmietaną i olejem porowym i beza z kremem i letnimi owocami.

fot. Fine Dinning Week Poznań/mat. prasowe

Pałac Kamieniec – Kłodzko

Pałac Kamieniec – dom gościnny przepięknie położony w sercu Kotliny Kłodzkiej – otoczony jest malowniczym ogrodem o historycznym rodowodzie. Pałacowa kuchnia mieszcząca się w dawnych pomieszczeniach gospodarczych Folwarku jest miejscem w którym dawne, regionalne przepisy spotykają się z francuską i polską kuchnią pałacową.

Każde danie komponowane jest z wykorzystaniem uprawianych na miejscu ziół, warzyw i owoców. W ramach Festiwalu czeka tu na Ciebie kaszotto z bobem i kurkami, sandacz z purée selerowo-truflowym oraz lawendowa panna cotta. Zarezerwuj i zachwyć się Pałacem Kamieniec.

fot. Fine Dining Week Kłodzko-Kamieniec/mat. prasowe

hub.praga – Warszawa

Najlepsza wizytówka zrównoważonej kuchni na prawym brzegu Wisły. Restauracja hub.praga dzięki zaawansowanym technikom kulinarnym i nieustannemu poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, stara się przekształcić nawet najdrobniejsze składnik w element dania. Każdy element festiwalowego menu został starannie przemyślany przez Chefa Witka Iwańskiego, aby łączyć smak, teksturę oraz estetykę serwowanych potraw.

Dwie propozycje na FineDiningWeek® to kompozycje składające się z 5 dań, wśród nich m.in.: pączek z kaczką z dynią i daikon, mleczne lody nitro z porzeczką i sałatka z kwiatów, creme fraiche i miso. Jagiellońska 22 w Warszawie to adres, który warto zapamiętać!

fot. Fine Dining Week Warszawa/mat. prasowe

Ukryte Rzeki – Łódź

Restauracja fusion w sercu łódzkich Ogrodów Geyera, której nazwa jest oczywistym nawiązaniem do tajemnicznej historii miasta oraz do lokalizacji nad samą rzeką Jasień. To również symboliczna paralela do kuchni fusion, która bywa zmienna jak rzeka łącząca przepisy różnych kuchni, regionów, a nawet epok.

Menu na FineDiningWeek® to dwie trzy-daniowe kompozycje w których znalazł się m.in.: tatar z tuńczyka doprawiony jalapeño i gorczycą, serwowany z sorbetem z marakui z młotkowanym pieprzem oraz Sezonowany antrykot z grillowaną kukurydzą, popcornem, wędzonymi ziemniakami oraz sosem demi glace z kombu i zielonym pieprzem.

fot. Fine Dining Week Łódź/mat. prasowe

Pełna lista Restauracji na FineDiningWeek.pl.

Najlepsze Restauracje w wyjątkowej cenie!

Odkryj harmonię smaku, stylu oraz doświadczeń i rezerwuj już teraz na stronie Festiwalu FineDiningWeek.pl. Goście mają do wyboru krótszą lub dłuższą ofertę: 3 dania + amuse-bouche za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche + za 179 zł, oraz większe, rozbudowane menu w cenie powyżej 300 zł. Do każdego zestawu festiwalowego pełnoletni Goście otrzymają prezent od partnera lub bezalkoholową alternatywę- Elderflower Spritz na bazie Kinley Elderflower Zero Cukru.

Do każdej rezerwacji jest doliczana opłata rezerwacyjna w wysokości 5,98 zł. Należy wybrać liczbę osób, datę, godzinę oraz jedno z dwóch menu. Każda wizyta w Restauracji podczas FineDiningWeek® jest przewidziana na 120 minut.

Rezerwacje: FineDiningWeek.pl

Termin Festiwalu: 3 lipca – 11 sierpnia 2024

