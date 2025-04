Imprezę na warszawskim Torze Służewiec jak co roku otworzyła red. nacz. Party.pl – Aneta Wikariak. Na wybiegu zaprezentowano aż dziesięć różnorodnych kolekcji. Tym razem motywem przewodnim jednego z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce było Reflection. Moda to nie tylko ubrania, kroje i wzory, ale przede wszystkim odbicie rzeczywistości. To, jak się zmienia i jak bardzo może nas jeszcze zaskoczyć udowodnili nam najwybitniejsi projektanci.

Duet MMC traktuje modę, jako odbicie osobowości bez względu na płeć, przynależność i pochodzenie. BIZUU tworząc jesienno-zimową kolekcję myślał o ruchu i zmianie. Projektantka VICHER, która inspirowała się Joanną D’Arc, przekonuje kobiety, że: „to jest nasz czas”. Z kolei Lidia Kalita zabrała publiczność do świata „Alice in Fashionland”, czyli świata marzeń i kobiecości.

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

Dużo emocji wzbudził pokaz #Rethinkfashion marki Perwoll i Macieja Zienia. To hołd dla zrównoważonej mody. Projektant perfekcyjnie odświeżył swoje wcześniejsze stroje, dając im drugie, jeszcze ciekawsze życie. Udowodnił, że wyjątkowy design, jakość i trwałość wykorzystanych tkanin oraz detali to klucz do modowego sukcesu. To także inspiracja dla nas, by wybierać mądrze i na nowo odkrywać skarby w swojej szafie. Wśród modelek znalazły się m.in. uczestniczki „Top model” – Dominika Wysocka oraz Nicole Akonchong.

Duplo zaprezentowało kolekcję w ramach projektu #duploinspiruje. Tym razem kreacje inspirowane kształtem, opakowaniem i wyjątkowym smakiem Duplo stworzyła Maja Pilarek. Projektantka umiejętnie połączyła w niej charakterystyczne dla batonika wyżłobienia z tematem odbicia.

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

O fryzury na wszystkich pokazach zadbała marka Syoss i mistrz fryzjerstwa, Piotr Sierpiński. Dzięki najnowszej linii Oleo Intense włosy modelek wyglądały pięknie jak z salonu – błyszcząco i zdrowo. Podczas Party Fashion Night odbył się także specjalny, olśniewający pokaz marki, w którym zobaczyliśmy na wybiegu m.in. Marcelinę Zawadzką i Paulinę Krupińską.

fot. Marcelina Zawadzka / materiały prasowe

Makijaże do wszystkich pokazów to zasługa ekspertów z AA Wings of Color. Przedstawiciele marki doskonale wiedzą, jakie trendy warto wykorzystać (rozświetlona cera, delikatne, pastelowe kolory, mocna kreska na oku) i jak zrobić wrażenie.

fot. Kamila Szczawińska / materiały prasowe

Biżuteria, którą mogliśmy podziwiać na modelkach pochodziła z kolekcji marki Apart. To wyjątkowe wzory, które szybko nie wyjdą z mody.

fot. Biżuteria Apart / materiały prasowe

Pokazy zamknął koncert Luny. Artystka, która występuje na scenie od najmłodszych lat, wykonała dwa utwory. Było magicznie!

fot. Luna / AKPA

Nie można też zapomnieć o muzach, czyli ikonach stylu i niezwykłych osobowościach, które bawiły się razem z nimi. Duetowi MMC (Ilona Majer, Rafał Michalak) towarzyszyła Helena Englert, a Agnieszce Maciejak – Kayah. Lidia Kalita pojawiła się z Dorotą Gardias, a Robert Kupisz z Edytą Zając. Duet Paprocki & Brzozowski zaprosił Nataszę Urbańską, a VICHER (Inez Wicher), Malwinę Wędzikowską. Zgrany duet stworzyli też Viola Piekut z Joanną Jabłczyńską, a także BIZUU (Blanka Jordan, Zuzanna Wachowiak) z Joanną Horodyńską. Podobnie jak w ubiegłym roku i tym razem nie mogło zabraknąć muzy mężczyzny. Mariusz Przybylski przygotował elegancki komplet dla Sebastiana Karpiela-Bułecki. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Party Fashion Night, projektanci towarzyszyli swoim muzom na scenie.

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

fot. Party Fashion Night 2023 / AKPA

Goście chętnie odwiedzali również strefę Perwoll, w której mogli dowiedzieć się, czego używać, aby ubrania służyły jak najdłużej. Marka promuje odpowiedzialną modę, dbając jednocześnie o środowisko i nasz portfel.

fot. Party Fashion Night 2023 / materiały prasowe

Nie mogło zabraknąć też strefy Duplo, w której można było odpocząć, wymienić się przemyśleniami na temat pokazów i spróbować pysznego batonika.

fot. Strefa Duplo na Party Fashion Night 2023 / materiały prasowe

fot. Hostessa, Karolina Gajda (dyrektor kliniczny Działu Medycyny Estetycznej BTL), Magda Michnicka (PR Manager BTL), Łukasz Kurzela (BTL) / materiały prasowe

fot. Marta Gąska, Ania Wendzikowska, Ilona Franczyk / AKPA

fot. Beata Madeja (Marketing Manager Douglas Polska), Agnieszka Wicher-Szczesna (Managing Director Luxury & Lifestyle Burda Media Polska) / materiały prasowe