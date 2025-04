Tak było i tym razem. Swoje oryginalne kolekcje, które zostały zaprezentowane podczas starannie przygotowanych pokazów, pokazało 9 znakomitych marek. Uznanym polskim projektantom towarzyszyły wyjątkowe muzy:

Gosia Baczyńska i Monika Olejnik

Łukasz Jemioł i Oliwia Bieniuk

Lidia Kalita i Karolina Malinowska

Robert Kupisz i Iga Krefft (Offelia)

Agnieszka Maciejak i Julia Kuczyńska (Maffashion)

MMC i Margaret

Paprocki&Brzozowski i Maria Dębska

Viola Piekut i Agnieszka Dygant

Mariusz Przybylski i Piotr Stramowski

Tor Służewiec w tą wyjątkową noc zyskał nowe, wyjątkowe oblicze i ugościł najlepszych polskich projektantów oraz licznie przybyłe gwiazdy. Swoją obecność uświetniły m.in.: Maffashion, Margaret, Weronika Rosati, Oliwia Bieniuk, Marta Dębska, Edyta Zając, Edyta Herbuś, Joanna Horodyńska, Maja Hyży, Anna Wendzikowska, Fit Lovers, Ida Nowakowska, Katarzyna Warnke, Agnieszka Kaczorowska, Gabi Drzewiecka, Sandra Kubicka, Patricia Kazadi, Ada Fijał, Monika Olejnik, Marcelina Zawadzka Klaudia Halejcio, Wersow, Doda, Renata Kaczoruk, Karolina Pisarek, Tomasz Jacyków, Magdalena Pieczonka, Magdalena Steczkowska.

Tegoroczna gala odbyła się pod hasłem THIS IS ART. Moda i sztuka mają obecnie jeden mocno nacechowany wspólny mianownik - zarówno w jednej, jak i drugiej dziedzinie nie istnieją już sztywne reguły i zasady. Wszystko może być sztuką, a moda otacza nas codziennie na zatłoczonych, miejskich ulicach. Łamiemy dawno utarte schematy, a współczesna widownia i artyści nie mają już tabu, sztampy i barier. Wyrywamy się ze szponów rutyny i tworzymy rzeczy, o jakich kiedyś się nie śniło… Moda to sztuka!

A już 24 października na specjalnie przygotowanej platformie digital startuję PARTY FASHION WEEK. Wyjątkowy tydzień z inspirującym światem mody – z nowymi kolekcjami, ich projektantami i modowymi influencerami. Zajrzymy za kulisty tegorocznych pokazów Party Fashion Night - relację z afterparty, materiały backstage, przeprowadzimy wywiady z projektantami i gwiazdami. To trzeba zobaczyć!

Dla wszystkich zainteresowanych modą (i nie tylko), z każdego miejsca na świecie. https://akcje.party.pl/partyfashionweek/

24 – 28 października 2022 r.

THIS IS ART.

