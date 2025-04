Nowy film Michała Marczaka "Wszystkie nieprzespane noce", to nic innego jak manifest pokolenia urodzonego po roku 1989. Film został nagrodzony za Najlepszą Reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Sundance oraz otrzymał Nagrodę Publiczności na 16. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty. Przez krytyków porównywalny jest do twórczości Sofii Coppoli czy kultowego dzieła Andrzeja Wajdy "Niewinni czarodzieje". Przypominający atmosferą "Spring Breakers" Harmony'ego Korine'a, film znalazł się w prestiżowym Konkursie Głównym 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. Premiera już 4 listopada!

Krótko o filmie

Krzysiek kończy trwający pięć lat związek z pierwszą dziewczyną i przeprowadza się do mieszkania najlepszego kumpla, Michała. Obaj rzucają się w wir nocnego życia, od kameralnych domówek przez imprezy klubowe i plenerowe festiwale. Nie przejmują się niczym, nie ustając w pogoni za znalezieniem swojego miejsca w życiu. Ze szczerych rozmów, całonocnych zabaw i wędrówek wyłania się obraz marzeń, ale także lęków i frustracji. Nagle pojawienie się w ich życiu byłej dziewczyny Michała - tajemniczej Evy, wystawi ich przyjaźń na próbę. Pulsująca w rytmie uczuć i muzyki historia opowiedziana zostaje z perspektywy przyjaciół uwikłanych w miłosny trójkąt.

O reżyserze

Michał Marczak studiował reżyserię w The California Institute of the Arts w Los Angeles, ukończył również Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej. Jego ostatni film "Fuck for Forest" został uznany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej za najczęściej wyświetlany polski dokument za granicą w 2013 roku. Brytyjski magazyn Dazed & Confused wyróżnił "Fuck for Forest" jako jeden z dziesięciu najbardziej innowacyjnych filmów dokumentalnych ostatnich lat. Laureat wielu nagród na prestiżowych festiwalach m.in.: Sundance, T-Mobile Nowe Horyzonty, Warszawski Festiwal Filmowy, Hot Docs, Cannes YDA, Sheffield, Visions Du Reel, Planete Doc Review.



W rolach głównych zobaczymy: Krzysztofa Bagińskiego, Michała Huszcza oraz Ewę Lebeuf.