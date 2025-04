„Wspaniała” to czarująca i radosna komedia romantyczna, która stała się we Francji wielkim przebojem - to „Amelia” w świecie „Mad Men”. Główna bohaterka jest młoda, piękna i pełna wdzięku. 21-letnia Rose marzy, by uciec z małego miasteczka i znaleźć najlepszą pracę na świecie.

W 1958 roku zajęcie dające możliwość podróży i przygód, o którym śnią wszystkie nowoczesne dziewczyny, to... praca sekretarki. Już wkrótce Rose nie tylko dostanie pracę w firmie ambitnego i przystojnego Louisa, ale też odkryje swój wyjątkowy talent. To będzie dla niej szansa na zdobycie tysięcy wielbicieli i – być może – miłości mężczyzny, na którym jej najbardziej zależy... Żeby to wszystko osiągnąć Rose musi nauczyć się pisać na maszynie - i to bardzo szybko, najszybciej na świecie!

W szalonym i kolorowym świecie lat 50. mistrzostwa świata w szybkim pisaniu na maszynie budzą większe emocje niż ceremonia rozdania Oscarów i wybory Miss Universe razem wzięte.

W rolach głównych zobaczymy we „Wspaniałej” wielką gwiazdę francuskiego kina Romaina Duris („W rytmie serca”, „Smak życia”), któremu partnerują Bérénice Bejo znana z oscarowego „Artysty” i Déborah François, laureatka Cezara dla najbardziej obiecującej młodej aktorki oraz odtwórczyni głównej roli żeńskiej w nagrodzonym Złotą Palmą „Dziecku” braci Dardenne.

Według Le Parisien „Wspaniała” ma urok starych komedii romantycznych, a emocje jak w najlepszych sportowych widowiskach. Dlatego polecamy ten film dla kobiet i mężczyzn

Film w kinach od 22 marca 2013.