Dorota Wellman i Marta Klepka od kilku lat wspólnie inspirują i wspierają kobiety. Miało być jedno spotkanie, a od 6 lat konferencje #byckobietaontour odbywają się w całej Polsce. Aż trudno uwierzyć, ale była to już 9 konferencja w Poznaniu i 42 w kraju.

Tematem wiodącym kwietniowego spotkania była pewność siebie. Wydaje się, że ten temat kobiety już przerobiły i dobrze sobie radzą. Zajmują stanowiska kierownicze, otwierają biznesy, realizują marzenia. A jednak okazuje się, że pewność siebie to obszar, nad którym wciąż trzeba pracować. Mówi o tym Marta Klepka: Wiele uczestniczek naszych konferencji zapytanych w ankietach o marzenia, napisało, że chcą pokochać siebie, chcą bardziej sobie ufać, marzą o tym aby wystąpić na scenie, ale się boją… Na początku nie mogłam uwierzyć, że nasze kobiety on tour zmagają się z takimi myślami. Okazuje się, że jednak tak.. Postanowiłam się tym się zająć. I dziś jestem przeszczęśliwa, że tak się stało. Wierzę mocno, że wyszłyśmy z tego spotkania silniejsze, pewniejsze siebie, gotowe na zmiany, szczęśliwsze.

Było niezwykle ciekawie i merytorycznie – z dużą dawką wiedzy i mocy. Lidia Kazen, Dorota Wellman, Omena Mensah, Iza Kuna, Dagmara Brzezińska, Łukasz Jemioł to niezwykle osobowości, wyjątkowi ludzie, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i emocjonującymi historiami. Widownia żywo reagowała. Były wybuchy entuzjazmu, oklaski, cisza pełna skupienia i owacje na stojąco. Ze sceny padało dużo ważnych pytań. Podczas panelu o kobietach z pasją na scenie, oprócz ekspertek, wystąpiły również dwie finalistki konkursu #byckobietaontour o życiu z pasją. Opowiadały o swojej drodze, inspiracjach. Uczestniczki mocno się z nimi identyfikowały. Były łzy, salwy śmiechu i gorące brawa.

Podczas konferencji tytułem Kobiety on tour uhonorowano niezwykły duet - Sylwię Nawrot i Sylwię Dobrowolską – kobiety, które codziennie pomagają innym kobietom odzyskać pewność siebie. Poprawiają komfort ich życia po trudnych przejściach, operacjach onkologicznych. Pomagają odzyskać kobiecość. Wykorzystują swoje zdolności, by odtwarzać techniką mikropigmentacji w trójwymiarze brodawki piersiowe kobietom po mastektomii. Ich praca jest znana na świecie.

Do społeczności #byckobietaontour wciąż dołączają kolejne entuzjastki. Na kwietniowe spotkanie przyjechały i przyleciały kobiety także z Wielkiej Brytanii, Cypru, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Kalisza, Koszalina, Wałbrzycha i wielu innych miast. W czasie przerw jest szansa na spotkania, rozmowy, zacieśnianie kontaktów biznesowych, nawiązywanie przyjaźni. Ogromnym atutem tych spotkań jest ich niezwykła energetyczność, możliwość znalezienia inspiracji, motywacji, spotkania niezwykłych osobowości, ale, co równie ważne #byckobietaontour stawia na otwartość i bezpośredniość. To tworzy atmosferę do szczerej, prawdziwej rozmowy. Stawia też na różnorodność i akceptację. Kobiety dzielą się wsparciem i pozytywnym emocjami. Inspiracja płynie ze sceny do uczestników, ale również z widowni do prelegentów. Wszystko przenika się i uzupełnia. I tym razem w powietrzu dosłownie czuć było kobiecą moc!

Kolejna edycja #byckobietaontour – 14 października 2023 roku w Starym Browarze w Poznaniu. Warto tam być. Ciekawe co tym razem dla kobiet on tour przygotuje Marta Klepka.

Więcej informacji:

www.facebook.com/byckobietaontour

www.instagram.com/byckobietaontour

