Dlaczego wszystko co najlepsze zawsze dostają dzieci? Nie zawsze tak musi być. Co miesiąc Kopernik otwiera się po godzinach, wyłącznie dla dorosłych. Każdy wieczór to szczególne wydarzenie, składające się z krótkich, interaktywnych działań, symultanicznie odbywających się w przestrzeniach Centrum. Można także zwiedzić wystawy, pójść na seans w planetarium, spotkać się ze znajomymi. Jak zwykle w Koperniku – wybór należy do nas.

Warunek podstawowy: żadnych dzieci!

Czasem przychodzi taka myśl: wybrać się do Kopernika. Wystarczy jednak zobaczyć tłum dzieci kłębiących się przed budynkiem. Wejść do środka i uchylać się przed rozpędzonymi kilkulatkami, atakującymi z różnych stron. Stanąć obok jakiegoś eksponatu bez szans na wygraną z przepychającą się dzieciarnię. Myśl więc przechodzi, odpędzona racjonalnym tłumaczeniem sobie, że „to dla dzieciaków”. I tak wybieramy spacer, kino albo stolik w pobliskiej kafejce.

Tymczasem – jest alternatywa. W wybrany czwartek miesiąca od 19.00 do 22.00 kopernikowe galerie są dostępne tylko dla osób, które bez strachu o pytanie o dowód mogą kupić drinka. Zmienia się wtedy nieco program, oferowane są dodatkowe atrakcje, trafiające w gust bardziej dojrzałych gości.

Wieczór pełen atrakcji

Tematy przewodnie poszczególnych wieczorów to trochę zabawa w skojarzenia. Zostały zainspirowane tytułami powieści i filmów. Gwarantuje to ciekawy program, niestandardowe podejście do nauki i świetną zabawę. Poza zwiedzaniem wystaw, proponujemy krótkie (10-30-minutowe) interaktywne działania rozrywkowe:

warsztaty,

projekcje filmów,

spektakle,

gry,

wykłady,

spotkania z ekspertami,

koncerty.

Także planetarium Niebo Kopernika przygotowuje specjalne pokazy nieba na żywo, związane z tematyką poszczególnych wieczorów. Można skorzystać ze wszystkich atrakcji. Można wybrać jedną lub kilka. Można po prostu eksperymentować na wystawach. Albo posłuchać muzyki i porozmawiać z przyjaciółmi przy lampce wina. Obowiązuje pełna wolność wyboru.

Dla kogo to wszystko?

Dla ciekawych. Singli i par, grup znajomych, rodziców, którzy chcą zobaczyć, co tak ekscytuje ich dzieci w tym Koperniku, ale i dla bezdzietnych, którzy mają chęć na nietypową randkę.

O śnie zimowym

Najbliższy wieczór pt.: „Podróż do kresu nocy” odbędzie się 27 listopada, w godz. 19.00–22.00.

Jedna trzecia życia upływa nam na spaniu. Krótkie dni i długie, coraz zimniejsze wieczory sprzyjają rozważaniom na ten temat. Dlaczego śnimy? Czy możemy zrezygnować ze snu, aby mieć więcej czasu na inne zajęcia? Zastanowimy się, co to znaczy spać zdrowo i jak się do tego przygotować.

W programie m. in.:

spotkania z ekspertami

O fizjologii snu, mierzeniu procesów z nim związanych i eksperymentach opowie dr Tadeusz Piotrowski – szef badań neurofizjologicznych snu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Michał Skalski – psychiatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wytłumaczy

ile czasu powinniśmy przeznaczyć na sen i przybliży typowe jego zaburzenia.

Baśnie Właśnie

Od zawsze słuchamy bajek na dobranoc. Grupa Baśnie Właśnie powstała by popularyzować piękno kultury słowa i dzielić się mądrością minionych pokoleń. Podsłuchamy wspaniałych historii przy dźwiękach instrumentów.

Miniwarsztat: „Czy można zrezygnować ze snu?”

Sen zajmuje nam średnio 25 lat życia. A gdyby wykorzystać je inaczej? Porozmawiamy o tym, w jakich kontekstach przedstawiany jest sen w reklamach oraz jak spać i jak radzić sobie z sennością i bezsennością.

Bilety w cenie 25 zł można kupić na stronie www.kopernik.org.pl lub w kasie w dniu wydarzenia.

