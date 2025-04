Bez dzieci. W dogodnych dla Was godzinach. Raz w miesiącu Kopernik otwiera się tylko dla pełnoletnich. „Wieczory dla dorosłych” to wydarzenia cykliczne, pełne atrakcji, jakich nie znajdziecie tu na co dzień. Już od progu wszystko prezentuje się inaczej – nastrojowe światła, dźwięki muzyki, drinki. Do tego dodatkowe aktywności, związane z tematem przewodnim - interaktywne działania, odbywające się w tym samym czasie w różnych miejscach Centrum.

Reklama

Każdy wieczór jest inny – inspiracją przy tworzeniu poszczególnych programów są tytuły książek i filmów. To oryginalna rozrywka, dająca możliwość poszerzenia horyzontów i zainspirowania się czymś zupełnie nowym.

Dla dorosłych nie zawsze znaczy poważnie

Jak spędzamy wolny czas bez dzieci? Najczęściej wybieramy szybkie, wypróbowane rozrywki. Kino, pub, książka, aktywność sportowa. Czas spróbować czegoś innego. Idea „lejtsów”, czyli wieczornych otwarć muzeów i instytucji kultury jest popularna wśród dorosłych na całym świecie. W niektórych miastach, comiesięczna wizyta w centrum nauki stała się swoistą modą. Tak jest choćby w Londynie i jego „Science Museum”. Tę tendencję widać już także w Warszawie.

Czego spodziewać się podczas „Wieczoru dla dorosłych” w Centrum Nauki Kopernik?

Wszystkiego – poza nudą. Szeroka gama możliwości gwarantuje bardzo intensywne 3 godziny. Można eksperymentować na wystawach. Spojrzeć w gwiazdy w planetarium. Obejrzeć spektakl w teatrze robotycznym i zrobić selfie z naelektryzowanymi włosami w Teatrze Wysokich Napięć. Wcielić się w naukowca w laboratorium. Posłuchać ekspertów i wziąć udział w miniwarsztatach. Obejrzeć animacje. Posłuchać chóru i DJa. Obowiązuje pełna dowolność!

Długi, zimowy sen

Krótkie dni i długie, coraz zimniejsze wieczory sprzyjają rozważaniom o śnie. Tym tematem zajmiemy się 27 listopada. Dlaczego śnimy? Czy możemy zrezygnować ze snu, aby mieć więcej czasu na inne zajęcia? Odpowiedzi na te pytania szukać będziemy podczas wieczoru dla dorosłych pt. „Podróż do kresu nocy”. Spokojnie, nie będzie egzystencjalnie i bardziej mrocznie, niż za oknem. Tytuły książek i filmów są jedynie inspiracją tematyczną imprez. To taka gra w skojarzenia, która gwarantuje oryginalne aktywności i niebanalną rozrywkę.

W programie listopadowego wieczoru:

Spotkania z ekspertami

O fizjologii snu, mierzeniu procesów z nim związanych i eksperymentach opowie dr Tadeusz Piotrowski – szef badań neurofizjologicznych snu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Michał Skalski – psychiatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wytłumaczy, ile czasu powinniśmy przeznaczyć na sen i przybliży typowe jego zaburzenia.

Baśnie Właśnie

Od zawsze słuchamy bajek na dobranoc. Grupa Baśnie Właśnie powstała by popularyzować piękno kultury słowa i dzielić się mądrością minionych pokoleń. Podsłuchamy wspaniałych historii przy dźwiękach instrumentów.

Miniwarsztat: „Czy można zrezygnować ze snu?”

Sen zajmuje nam średnio 25 lat życia. A gdyby wykorzystać je inaczej? Porozmawiamy o tym, w jakich kontekstach przedstawiany jest sen w reklamach oraz jak spać i jak radzić sobie z sennością i bezsennością.

Tradycyjnie w ofercie pozostają:

specjalny repertuar w planetarium

pokaz filmów związanych z tematem wieczoru

chór eksperymentalny Gre Badanie

spektakl w Teatrze Robotycznym

„Elektrony w akcji” w Teatrze Wysokich Napięć

muzyka na żywo

Bar Minus 200

Bilety w cenie 25 zł można kupić na stronie www.kopernik.org.pl lub w kasie w dniu wydarzenia.

Reklama

Materiały prasowe - Centrum Nauki Kopernik