Każdy wieczór to szczególne wydarzenie, składające się z kilku krótkich, interaktywnych działań, symultanicznie odbywających się wokół eksponatów w przestrzeniach galerii Centrum. Od dzisiaj nauka + kultura + rozrywka to „wieczorny zestaw obowiązkowy”. Warunek podstawowy: żadnych dzieci!

Wieczory dla dorosłych w Koperniku - idea spotkań bez dzieci

Ok, czasem nawet przychodzi nam taka myśl: wybrać się do Kopernika. Wystarczy jednak obejrzeć tłum dzieci kłębiących się przed budynkiem. Wejść do środka i być zmuszonym zgrabnie uchylać się przed rozpędzonymi kilkulatkami atakującymi z różnych stron. Stanąć obok jakiegoś eksponatu bez szans na to, by spróbować go dotknąć nie będą trafionym z łokcia przez przepychającą się dzieciarnię. Myśl więc przechodzi, odpędzona racjonalnym tłumaczeniem sobie, że „to dla dzieciaków”. I tak wybieramy spacer Powiślem, kino albo stolik w pobliskiej kafejce. No to mamy coś dla Was: Kopernik otwiera się wieczorami tylko dla dorosłych.

Wieczory dla dorosłych w Koperniku - idea "lejtsów"

No dobra, to nie jest nasz oryginalny pomysł: tzw. „lejtsy” proponują dorosłym zwiedzającym centra nauki na całym świecie. W niektórych miastach spędzenie wieczoru w eksploratorium stało się swoistą modą. Tak jest choćby w Londynie i jego „Science Museum”. W wybrany czwartek miesiąca od 19.00 do 22.00 kopernikańskie galerie są dostępne tylko dla osób, które bez strachu o pytanie o dowód mogą kupić lampkę wina. Zmienia się wtedy nieco program, oferowane są dodatkowe atrakcje trafiające w gust bardziej dojrzałych gości.

Wieczory dla dorosłych w Koperniku - tematyka spotkań

Tematy poszczególnych wieczorów to trochę zabawa w skojarzenia: zostały zainspirowane tytułami powieści i filmów. Każdy wieczór to szczególne wydarzenie, skoncentrowane wokół innego zagadnienia. Wybierając tematy, inspirowaliśmy się tytułami literackimi i filmowymi. Taka gra w skojarzenia gwarantuje ciekawy program, niestandardowe podejście do nauki i świetną zabawę. Poza zwiedzaniem wystaw proponowane są krótkie (10-30-minutowe) interaktywne działania rozrywkowe: warsztaty, projekcje filmów, spektakle, gry, wykłady, spotkania z ekspertami i koncerty.

Także planetarium Niebo Kopernika przygotowuje specjalne pokazy nieba na żywo, związane z tematyką poszczególnych wieczorów. Można skorzystać ze wszystkich atrakcji. Można wybrać jedną lub kilka. Można po prostu eksperymentować na wystawach. Albo posłuchać muzyki i porozmawiać z przyjaciółmi przy lampce wina. Jak zwykle w Koperniku, obowiązuje pełna wolność wyboru.

Wieczory dla dorosłych w Koperniku - dla kogo?

Dla kogo to wszystko? Dla ciekawych. Singli i par, grup znajomych, rodziców, którzy chcą zobaczyć, co tak ekscytuje ich dzieci w tym Koperniku, ale i dla bezdzietnych, którzy mają chęć na nietypową randkę. Bilety na poszczególne wieczory kosztują 25 zł od osoby. Można je rezerwować przez internet na stronie www.kopernik.org.pl lub kupić w kasie w dniu wydarzenia