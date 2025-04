Historia chłopaka, który największą radość w życiu czerpie z muzyki. Czy uda mu się jednak osiągnąć spełnienie? Los może go zaprowadzić w dwie strony - posiadania oszałamiającej kariery albo pogrążenia się w szaleństwie. Film pokazuje, jak trudno jest znaleźć złoty środek i wiedzieć, kiedy biec do przodu, a kiedy pohamować swoje nadmierne ambicje. Po raz kolejny przekonujemy się też o starej prawdzie, że tam, gdzie sława, tam często nie ma mowy o szczerych relacjach, uczciwości i przyjaźni...

Akcja filmu "Whiplash"

Andrew Neiman jest 19-letnim perkusistą jazzowym marzącym o wielkości, niepewnym jednak tego czy jego marzenie kiedykolwiek się spełni. Naznaczony niepowodzeniem pisarskiej kariery ojca, Andrew za wszelką cenę pragnie dostać się do czołówki elitarnego konserwatorium. Pewnego wieczoru, Terence Fletcher, dyrygent znany zarówno ze swojego talentu pedagogicznego, jak i drastycznych metod nauczania, zauważa ćwiczącego na perkusji Andrew. Chociaż tego wieczoru Fletcher zamienia z chłopcem zaledwie kilka słów, zapala w nim iskrę pasji. Ku zaskoczeniu Andrew, następnego dnia Fletcher prosi go o dołączenie do swojego zespołu. Ta jedna decyzja zmienia na zawsze życie młodego człowieka.

Początkowo, Andrew jest tylko „zmiennikiem”, a jego zadanie ogranicza się do przewracania stron z nutami „głównemu” perkusiście. Podczas konkursu, w którym ma zagrać zespół, okazuje się, że wskutek przypadku czy też sabotażu głównemu perkusiście giną nuty. Andrew, który nauczył się ich na pamięć ma szansę zagrać. Chociaż zraża to do niego kolegów z zespołu, wygrywają konkurs, a Andrew zostaje nowym pupilkiem Fletchera.

Dzięki akceptacji nauczyciela, Andrew w końcu zbiera się na odwagę i zaprasza na randkę Nicole, kasjerkę z lokalnego kina, w której się do tej pory skrycie kochał. Na randce, Andrew jest jednak tak bardzo pochłonięty muzyką, że stanowi to zagrożenie dla jego najbardziej szczerych romantycznych uniesień.

Niemal maniakalne wysiłki Andrew zmierzające do osiągnięcia perfekcji są dodatkowo napędzane balansującą na krawędzi taktyką psychologiczną Fletchera. Rodzina Andrew ledwie poznaje ogarniętego obsesją, siedzącego przy stole z kamienną twarzą młodego człowieka. Im bardziej zbliża się do perfekcji tym węższe staje się grono jego przyjaciół, a ostatecznie pozostaje mu tylko Fletcher. I nawet ta relacja zostaje zagrożona przez olbrzymie ambicje Andrew...

Reżyser o filmie:

Reżyserując "Whiplash", chciałem zrobić film o muzyce przypominający raczej film wojenny czy gangsterski. Instrumenty miały w nim zastąpić broń, słowa być tak brutalne jak strzały, a akcja miała rozwijać się nie na polu walki, lecz w szkolnej sali prób lub na sali koncertowej.

Obsada aktorska:

Miles Teller - jako Andrew

- jako Andrew J.K. Simmons - jako Terence Fletcher

- jako Terence Fletcher Paul Reiser - jako Jim

- jako Jim Melissa Benoist - jako Nicole

