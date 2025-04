Wenus w futrze, DVD

Najnowsza produkcja Romana Polańskiego jeszcze niedawno była najgorętszą premierą. Teraz film "Wenus w futrze" możemy kupić w wersji na DVD. Robbie Collin z "The Telegraph" określa film Polańskiego jako "żwawą komedia seksu i władzy" i dodaje: "Zasadniczo jest to prosta historia sadomasochistycznej relacji. Najbardziej elektryzującym elementem tego dramatu jest granica oddzielająca prawdę od sztuki. A Polański z rozmachem zaciera tę granicę".

"Wenus w futrze" - recenzja

Thomas jest reżyserem, bezskutecznie poszukującym odtwórczyni głównej roli w swoim nowym spektaklu teatralnym. Wyczerpujący casting nie przynosi rezultatu. Żadna z kandydatek nie nadaje się do roli kobiety, która zawiera umowę z mężczyzną, by uczynić z niego niewolnika. Zrezygnowany reżyser już zbiera się do wyjścia, gdy do teatru wpada Wanda. Jest bezczelna, źle wychowana, zdesperowana i nieprzygotowana. Gdy Thomas niechętnie zgadza się dać jej szansę, aktorka przechodzi oszałamiającą metamorfozę.

