Życie towarzyskie, Dorota Wellman

Przepisy na ulubione i sprawdzone dania Doroty, instrukcje, jak tanio ozdobić stół, własnoręcznie zrobić zaproszenie, wydać bankiet i nie zbankrutować, przyprawić, poprawić i mieć z tego przyjemność. Plus zdjęcia Doroty, jej przyjaciół i bliskich, jej cudownego ogrodu i miliona drobiazgów, które sprawiają jej radość.

Nowy rozdział, Robert Biedroń

„Potrzebujemy większej i głębszej zmiany: musimy uruchomić nasze marzenia, przypomnieć sobie, po co nam wspólne państwo i zacząć je razem budować. Chcę Polski, w której nikt nie jest pozostawiony w tyle. Polska jest przecież dobrem wspólnym - musimy ją zatem uzdrowić!

Nie ma już czasu - trzeba zacząć pisać nowy rozdział. Zróbmy to razem.

Jestem gotowy”. Robert Biedroń

Tylko jeden wieczór, Krystyna Mirek

Poruszająca, ciepła opowieść o świątecznej magii, najważniejszych pytaniach i nadziei, jednej z najbardziej lubianych autorek literatury obyczajowej.

Znana aktorka Amelia Diamond, a w prywatnie Sylwia Nowak, zbudowała życie doskonałe. Podziwiają ją tysiące kobiet. Święta to dla niej piękny i ważny rodzinny czas, opowiada o tym w każdym wywiadzie. W tym roku wyjątkowo będzie mieć na kolacji wigilijnej nieplanowanego gościa. Z powodu nagłej śmierci siostry musi przyjąć jej córkę.To tylko jeden wieczór – powtarza sobie. – Jakże prosta sprawa. Ale to nieprawda. Sylwia ma bowiem tylko jedną, za to wielką tajemnicę….