Zabierz ze sobą na majówkę



Obłęd Otello i Singielka

Przygody atrakcyjnej, niezależnej Molly, znanej malarki, która irracjonalnie zakochuje się w nieciekawym i zakompleksionym naukowcu. Ogromnym wysiłkiem robi z niego eleganckiego mężczyznę. Jednak od początku do siebie nie pasują. Niby spokojny Docent, specjalista od jodłowania w Tyrolu, góral z pochodzenia, staje się coraz bardziej zazdrosny i zaczyna prześladować artystkę. Znajomi są przerażeni, pomagają jej zachować zdrowy rozsądek i ukrywają przed Otellem. Ten coraz częściej pije, ma objawy choroby dwubiegunowej i zaczyna zagrażać Molly.

Wszystkie perypetie opisane są dowcipnym i złośliwym językiem charakterystycznym dla Hanny Bakuły, autorki wielu bestsellerów, głównie dotyczących trudnych spraw męsko-damskich i seksu. Książka jest opowieścią pełną przygód, coraz bardziej niebezpiecznych dla lekkomyślnej artystki, która jak zaczarowana tkwi w chorym układzie. Na szczęście do czasu. A w tle Warszawa z jej luzem towarzyskim i wspaniały Nowy Jork z początku XXI wieku.

Reklama

Tamtego lata w Bułgarii

Łucja, historyk sztuki z Warszawy, po wielu latach postanawia ponownie pojechać do Bułgarii. Kiedyś przeżyła tam wielką miłość, która trwała kilka lat. Ale tylko w listach. Teraz Łucja planuje spotkanie z Borysem. Nie wyobraża sobie, że i tym razem mogliby się nie zobaczyć. Jednak życie miało dla nich zawsze nieprzewidywalne scenariusze.

Powieść obyczajowa o miłości, która połączyła Polkę i Bułgara w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, czyli w czasach bez internetu i komórek. O Bułgarii, pięknym kraju na uboczu Europy, jednocześnie bliskim i dalekim, swojskim i egzotycznym. Opowieść o zagadkowych zrządzeniach losu, przeznaczeniu i niespełnieniu, o sekretach pamięci. O tym, dlaczego miłość czasem się nie udaje. I czemu mimo wszystko warto o nią walczyć

Siedlisko gorących serc

Anna, Kasia i Eliza goszczą w "Iskierce", stojącej na pełnym słońca i otulonym ciszą wzgórzu. Ono jest źródłem siły i energii kobiet do kolejnych stających przed nimi wyzwań. Dobro oraz optymizm całej trójki są zaraźliwe; przyciągają licznych, poznanych na Kaszubach przyjaciół, więc "Iskierka" tętni życiem jak nigdy dotąd. Tuż obok trwa budowa siedliska, którego centralnym elementem będzie ich przyszły dom. Anna wraz z Ryszardem, w którym kocha się z wzajemnością, zajmują się jego budową. Kasia podczas wesela z Maciejem oznajmia, że pod sercem nosi jego dziecko, zaś najmłodsza bohaterka, Eliza, rozpoczyna drugi rok studiów w Gdyni. Czas tam spędzony, to dla niej również okres poważnych rozterek sercowych. Gdy pojawi się w Parchowie z dyplomem ukończenia uczelni wydarzy się coś, co ostatecznie wyjaśni tajemnicę pochodzenia Anny, ale także spowoduje, że serce Elizy zdecyduje się wreszcie, dla kogo ma bić mocniej.

Siedlisko gorących serc to ciepła, rodzinna powieść, która wywoła prawdziwą wiosnę w waszych sercach!

Ciasteczko z wróżbą

Czasem szczęście długo wymyka się z rąk.

Niczym piórko na wietrze kołuje tuż wokół nas, zdaje się, że wystarczy tylko sięgnąć – gdy nagły poryw wiatru znowu zabiera je gdzieś daleko... by wcisnąć je nam wprost do rąk w najmniej spodziewanym momencie.

W dniu osiemnastych urodzin Renata dostaje pierwsze urodzinowe ciasteczko z wróżbą. Coroczne przepowiednie prowadzą ją przez życie – los raz bywa łaskawy, a kiedy indziej skąpi jej radości. Czy uda się nad nim zapanować...?

Plejada postaci drugoplanowych, które na długo zapadną Wam w pamięć . Humor, łzy, szczęście i dramaty . W tle – wydarzenia lat 90’ i pierwszych lat XXI wieku.

Zobacz więcej naszych propozycji

https://www.swiatksiazki.pl/Zabierz-ze-soba-na-majowke-Wydawnictwo-Edipresse-poleca-1078819242.html