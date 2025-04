Nudoodporne.pl zajmujące się metamorfozą myśli i ciała zabrały uczestniczki andrzejkowych warsztatów do Domu Pracy Twórczej i Rozwoju w Trzcinie na Mazurach.

Z daleka od problemów, w miejscu z artystyczną duszą panie rozmawiały o wstydzie, który odbiera siły i hamuje nasz rozwój. W piątkowy wieczór przy świecach zadawały pytania psycholożce i seksuolożce Joannie Gabryszewskiej. Było sporo śmiechu, bo łatwiej trudne sprawy obracać w żart.

Sobotnie warsztaty z coachem Ewą Makowską polegały na poszukiwaniu źródeł wstydu i analizie naszych społecznych, rodzinnych i kulturowych ograniczeń.

Bez wstydu o wstydzie z nudoodporne.pl

Podczas improwizowanych scenek prowadzonych przez aktorkę Małgorzatą Oracz wstyd przybrał różne formy. Dziewczyny wcielały się w żony z kilkuletnim stażem, kobiety przy barze i przyjaciółki. Dzięki tym rolom mogły przepracować wstyd w bezpiecznej formie. W andrzejkowy weekend nudoodporne.pl obchodziły pierwsze urodziny, co stało się okazją do balu. Panie wystąpiły w kreacjach godnych rozdania Oscarów. Tańce trwały do późnej nocy. Strzeliły korki od szampana.

Panie wzięły również udział w koncercie Krzysztofa Gwiazdy kompozytora, pianisty i śpiewaka operowego.

Atrakcje podczas warsztatów

Trzy żywioły w jego wykonaniu to była podróż przez fortepianowe "Szepty zmysłów", przeboje opery i operetki aż po bałkańskie rytmy z grą brawurową grą na łyżkach w wykonaniu Tomasza Gwiazdy.

Podczas całego pobytu kuchnia Domu Pracy Twórczej i Rozwoju w Trzcinie serwowała dania w duchu slow food. Uczestniczki miały okazję zajadać się kaszą jaglaną z prażonymi jabłkami, domowymi wypiekami i spróbować malinowej nalewki.

Staramy się przyjmować gości, jakby przyjeżdżali do naszego domu, bo to nie jest zwykły hotel, tu każdy ma się czuć jak członek rodziny.

- mówiła pani Agnieszka Szkop-Gwiazda.



O ich samopoczucie dbała też ekipa od metamorfozy ciała. Wizażystka Katarzyna Dziewulska podkreślała urodę pań w myśl zasady, której hołduje: nie ma brzydkich kobiet, są tylko takie, które zapomniały, że są piękne.

Zgodnie z tematem warsztatów zdjęcia były bez wstydu. Część uczestniczek pozowała do aktów.

Fotografowała Katarzyna Gapska, specjalizująca się w fotografii kobiecej. Kolejne warsztaty nudoodpornych pt. "Prezent dla siebie" już 11-13 grudnia w Forwarku Kadyny. Tym razem uczestniczki będą zamieniać się w królowe śniegu. www.nudoodporne.pl i www.domykonesera.pl

