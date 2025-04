Warsaw Fashion Film Festival to absolutnie jedyne takie wydarzenie w Polsce! Na festiwalu obejrzymy tylko i wyłącznie filmy z dziedziny mody! W którego programie można zobaczyć pełnometrażowe produkcje dokumentalne i krótkie etiudy. Warto przyjść również dla gościa specjalnego czyli Diane Pernet, międzynarodowego krytyka i znawczyni mody. Trzecia edycja Warsaw Fashion Film Festival odbędzie się w dniach 4 - 9 marca w Multikinie Złote Tarasy oraz w koncepcie Mysia 3.

Warsaw Fashion Film Festival - o festiwalu

Projekt kierujemy do wszystkich zainteresowanych – zagorzałych kinomanów, profesjonalistów związanych z branżą filmu i mody, sympatyków obu tematów i wszystkich, którzy poszukują ciekawej rozrywki i nowych, inspirujących doznań. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie i regularną współpracę z całą branżą mody jesteśmy przekonani, że "Warsaw Fashion Film Festival" spotka się z ciepłym przyjęciem i będzie nieść za sobą pozytywne, twórcze następstwa.

Warsaw Fashion Film Festival - program

Pełny program znajdzie na stronie festiwalu. Poniżej recenzje kilku najciekawszych propozycji filmowych!

Mademoiselle C.

Tytułową bohaterką dokutemu jest Carine Roitfeld – była szefowa francuskiego Vogue’a, która po 10 latach pracy dla słynnego magazynu rezygnuje ze stanowiska, by zająć się tworzeniem autorskiego projektu „CR Fashion Book”.

About Face: Supermodels Then and Now

Film odkrywa piękno starzenia się poprzez historie byłych supermodelek. Bohaterki dokumentu to kobiety w wieku między pięćdziesiątym i osiemdziesiątym rokiem życia, których zdjęcia definiowały nasze poczucie piękna w ciągu ostatniego półwiecza.

Bill Cunningham New York

Dokument opowiada historię Billa Cunninghama jednego z najbardziej znanych i cenionych w świecie mody osobowości. 80-letni dziennikarz i fotograf The Times Style w niezwykle błyskotliwy i ciekawy sposób, przez lata pracy przedstawiał zarówno kronikę wielkomiejskiej socjety, ale także wyjątkowy styl nowojorskiej ulicy.

Girl Model

„Girl Model”, to historia opowiedziana z perspektywy 13-letniej Nadii, pochodzącej z Syberii, oraz Ashley, jej agentki, która wysyła dziewczynę do Tokio, by ta mogła rozpocząć karierę modelki. Jednak droga do sławy nie jest taka prosta.

Dressed

Historia „Dressed" rozgrywająca się w nowojorskim świecie mody jest inspirująca opowieścią o młodym projektancie. Nary Manivong po nie łatwym dzieciństwa oraz życiu bez dachu nad głową zamierza osiągnąć swój cel – pokazać swoją kolekcję podczas New York Fashion Week.