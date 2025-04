Właśnie zakończyła się 6. edycja konkursu fotograficznego magazynu VIVA! o nazwie "VIVA! Photo Awards 2014". Prace laureatów można oglądać w galerii Stadionu Narodowego w Warszawie do 15 grudnia, później zostaną one przetransportowane do kolejnych polskich miast.

Wystawa fotografii najlepszych polskich artystów została zapoczątkowana wernisażem z udziałem wielu polskich gwiazd. Wśród zebranych gości znaleźli się m.in.: Maryla Rodowicz, Katarzyna Kępka, Teresa Rosati, Robert Kozyra, Paprocki & Brzozowski oraz Andrzej Krzywy.

Laureaci konkursu "VIVA! Photo Awards"

Przypominamy, że w tegorocznej edycji konkursu prace fotograficzne nagradzane były w pięciu kategoriach, takich jak: moda, portret, beauty, reportaż, fotografia komórką. Oto lista zwycięzców 6. edycji konkursu "VIVA! Photo Awards 2014":

Maciej Bernas - zdjęcie „Galaxy Collisions”. Fotografia ta zdobyła aż potrójne zwycięstwo. Nagrody: Grand Prix oraz w kategoriach: Moda, Beauty

Nagrody specjalne:

Fabiola Jaghnoun Jurga otrzymała nagrodę specjalną Mecenasa konkursu i wystawy Banku Zachodniego WBK , którą wręczył Pan Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK. Laureatka otrzymała kartę o wartości 3000 z ł.

, którą wręczył Pan Artur Sikora, Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu Banku Zachodniego WBK. Laureatka otrzymała ł. Wyróżnienie w kategorii MODA przyznała marka Guess , którą reprezentował Waldemar Madajczyk General Manager Central Eastern Europe firmy GUESS POLSKA, który wręczył nagrodę specjalną - czek o wartości 5000 zł do sklepów GUESS.

przyznała marka , którą reprezentował Waldemar Madajczyk General Manager Central Eastern Europe firmy GUESS POLSKA, który wręczył nagrodę specjalną - do sklepów GUESS. Wyróżnienie w kategorii BEAUTY przyznała marka ALFA ROMEO , którą reprezentowała Pani Dorota Obłękowska Marketing & Communications Manager marek Jeep , Alfa Romeo, Lancia, która wręczyła nagrodę specjalną - samochód Alfa Romeo MiTo na Święta i na Nowy Rok.

przyznała marka , którą reprezentowała Pani Dorota Obłękowska Marketing & Communications Manager marek Jeep , Alfa Romeo, Lancia, która wręczyła nagrodę specjalną - na Święta i na Nowy Rok. Wyróżnienie w kategorii FOTOGRAFIA KOMÓRKĄ przyznała marka HTC, którą reprezentował Pan André Lönne Vice President DACH, Turkey and Poland, który wręczył nagrodę specjalną - telefon HTC ONE (M8).

Wernisaż miał miejsce 25 listopada na Stadionie Narodowym. Oprócz fotografii tegorocznych laureatów można było podziwiać wirtuozerię na pianinie w doskonałym wykonaniu Leszka Możdżera.



Wystawa "VIVA! Photo Awards"



Jeżeli chcesz zobaczyć prace finalistów 6. edycji konkursu, wybierz się na wielką wystawę "VIVA! Photo Awards", na której można będzie je obejrzeć. Wystawę uświetni ekspozycja zdjęć „Roman Polański. Aktor. Reżyser”. Zapraszamy!

26.11.2014 - 15.12.2014- Stadion Narodowy w Warszawie oraz Kina Sieci Multikino

16.12.2014.-06.01.2015- Łódź

8.01.2015–18.01.2015- Katowice

9.01.2015- 19.02.2015- Gdańsk

10.01.2015-20.01.2015- Warszawa Złote Tarasy

20.01.2015-3.02.2015- Wrocław

5.02.2015-19.02.2015 Poznań

ORGANIZATORZY: Viva!, Stadion Narodowy w Warszawie, TESTA Communications

MECENAS KONKURSU I WYSTAWY: Bank Zachodni WBK

SPONSORZY: APART, Albert Riele SWISS WATCHES, LANCIA, Jeep, Alfa Romeo, HTC, HP, Guess

PARTNERZY WYSTAWY: Muzeum Filmografii, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Multikino, Chianti, California Wines

PATRONI MEDIALNI: TVP 2, Viva!MODA, Afterparty.pl, Polki.pl, Digital Camera, Akademia Fotografii, Radio ZET

