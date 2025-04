Program skierowany jest zarówno do organizacji o statusie pożytku publicznego, których w Polsce jest obecnie kilka tysięcy, jak również fundacji, stowarzyszeń czy pozostałych jednostek działających w sektorze pożytku publicznego, które zostały założone lub współzałożone przez kobiety i które nadal są przez kobiety zarządzane.

Reklama

Vichy to marka dla kobiet świadomych, które pielęgnują swoją skórę także po to, by wspierać swoją wewnętrzną siłę. Dermokosmetyki Vichy wzmacniając skórę pozwalają kobietom czuć się pewnie. Celem programu zainicjowanego przez markę Vichy i realizowanego we współpracy z partnerami merytorycznymi jest właśnie wspieranie i promowanie siły kobiet.

O PROGRAMIE SPOLECZNYM "SIŁA KOBIET"

W ramach inicjatywy zostaną przyznane dotacje i mikrodotacje na realizację celów statutowych. 15 wybranych przez jury organizacji otrzyma dotacje w wysokości 2000 zł, a trzy spośród nich szansę na zdobycie grantu w wysokości 20 000 zł.

Zgłoszenia przyjmowane są w 3 kategoriach: Kobiety dla Zdrowia (działalność związana m.in. z profilaktyką zdrowotną), Kobiety dla Biznesu (działalność związana z aktywizacją zawodową i propagowaniem przedsiębiorczości kobiet) i Kobiety dla Społeczeństwa (np. działalność związana z ekologią, sztuką czy równouprawnieniem).

Aby zgłosić organizację do programu należy wejść na stronę www.poczujswojasile.pl, zapoznać się ze szczegółowym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do organizatorów nie później, niż do 30 listopada 2017 r.

Do 31 grudnia 2017 r. jury zweryfikuje przesłane zgłoszenia i na tej podstawie wyłoni 15 finalistów, którym przyzna gwarantowane mikrodotacje. O tym, które organizacje otrzymają 3 główne dotacje zadecyduje głosowanie internautów.

JURY PROGRAMU "SIŁA KOBIET"

W jury programu zasiądą kobiety reprezentujące różne doświadczenia życiowe i różne postawy:

Paulina Młynarska – przewodnicząca jury

Dziennikarka, pisarka, producentka telewizyjna i działaczka na rzecz praw kobiet, ale też kobieta biznesu, zawodowa podróżniczka i certyfikowana nauczycielka jogi.

Bianca-Beata Kotoro

Psychoseksuolog, psychoonkolog, terapeuta, psycholog społeczny a z pierwszego wykształcenia magister sztuki, artysta grafik, fotografik i architekt wnętrz.

Dr n. med. Beata Imko – Walczuk

Doktor nauk medycznych, lekarz dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej.

Izabela Dembicka-Starska

Członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor. Certyfikowana trenerka, prowadzi szkolenia dla NGO głównie z promocji i współpracy z mediami.

Magdalena Kosińska

Reklama

Doświadczona mentorka i liderka biznesu w branżach FMCG i kosmetycznej. Wielbicielka Italii i dwójki swoich synów. Dyrektor marketingu marki Vichy.