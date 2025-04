20 stycznia na ekrany polskich kin weszła nowa komedia romantyczna twórców sukcesu "Nigdy w życiu" pt. "Tylko Mnie Kochaj". To lekki, pogodny film o miłości z iście gwiazdorską obsadą. W głównych rolach m.in.: Maciej Zakościelny, Agnieszka Grochowska, Agnieszka Dygant, a także Marcin Bosak i Grażyna Szapołowska.

Wraz z premierą kinową, ukazał się album z muzyką do filmu wydany przez EMI Music Poland. Znajdziecie na nim najpiękniejsze piosenki miłosne ostatnich lat w wykonaniu m.in.: Everything But The Girl, Kasi Kowalskiej, Reni Jusis, Depeche Mode, Sugababes, Reni Jusis i Moniki Brodki.

Tylko na tym albumie pojawi się także najnowszy, premierowy utwór zespołu GOYA pt. "Tylko Mnie Kochaj", napisany specjalnie na potrzeby filmu.

"Tylko Mnie Kochaj" to idealna płyta na romantyczne wieczory.