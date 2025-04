Kino na Leżakach, którego organizatorami są firma ART-FOTO-MEDIA oraz broker reklamy kinowej KinAds Media, to wydarzenie, które odbywa się po raz dziesiąty. Wieczorami w przestrzeni publicznej nadmorskich miejscowości i miast Polski Centralnej na widzów czekają darmowe pokazy filmów oraz atrakcje zapewniane przez Partnerów Głównych wydarzenia. Repertuar Kina na Leżakach to produkcje lekkie i przyjemne, odpowiednie do wakacyjnego relaksu.

Kino na Leżakach 2022 wystartowało 10 czerwca, natomiast ostatnie plenerowe pokazy zaplanowane zostały na pierwszy tydzień września. Dokładny harmonogram projekcji z podziałem na miejscowości, daty i tytuły filmów, można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Kino na Leżakach to wyjątkowe wydarzenie na wakacyjnej mapie Polski i co roku przyciąga tłumy widzów. Konkursy z nagrodami i darmowe upominki oferowane widzom przez popularne marki to dodatkowe zalety, które pokochali Polacy na przestrzeni lat.

Partnerzy Główni Kina na Leżakach 2022 to:

Provident – największa instytucja pożyczkowa w Polsce, która w tym roku obchodzi 25 lecie działalności na naszym rynku. Z jej usług skorzystało już ponad 4 miliony Polaków.

Organizatorzy – ART-FOTO-MEDIA, KinAds Media,

Partnerzy Główni – Provident Polska S.A., Perrier Energize, Kaufland, Pocztex, Centrum Rowerowe, LOTTO

Partnerzy medialni – RMF Maxxx, Onet.pl, Party, Viva, Polki.pl

Sprawdź harmonogram na stronie:

https://kinads.pl/kino-na-lezakach-2022/

fot. materiały prasowe

