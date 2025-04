Od 20 września internet zalewają zdjęcia Brada i Angeliny, skany pozwu o rozwód, memy z Jennifer Aniston. Generalnie: medialny szał, bo rozpada się wzorowe małżeństwo. Niektórzy chcą przywdziać żałobę, a inni... otwierają szampana. Nie wiemy czy gratulować, czy pokręcić głową w kierunku Roberta Zemeckisa, reżysera filmu z Cotillard i Pittem w rolach głównych.

Reżyser filmu "Sprzymierzeni" (ang. "Allied") popisał się refleksem. Paramount Pictures wypuściło nowy zwiastun filmu, który ponoć był zaczątkiem małżeńskich problemów Brada Pitta i Angeliny Jolie. To na planie zdjęciowym do "Allied" Brad zbliżył się do Marion Cotillard i pojawiły się plotki o zdradzie aktora.

Czy prawdą jest, że Brad Pitt zdradził żonę? Wielu poddaje w wątpliwość ten fakt, ale mimo wszystko z ciekawości obejrzy trailer, pójdzie do kina. Może między Pittem i Cotillard faktycznie zadziałała chemia, a ana ekranie będą sypać się iskry, jak kiedyś w "Pan i Mani Smith"?

Akcja filmu "Allied" osadzona jest w 1942 roku w północnej Afryce. Głównym bohater to szpieg (w tej roli Brad Pitt, ot, zaskoczenie!), który mimowolnie zakochuje się we francuskiej agentce (Marion Cotillard). Razem mają wykonać misję zabicia niemieckiego wroga, a potem chcą się pobrać... trailer jest dynamiczny, choć z elementami melodramatu w otoczce wojny.

Wspólna misja, wspólne cele. I namiętność. Zemeckis nie mógł trafić lepiej...

