Na ten sequel musieliśmy czekać ponad 35 lat, ale warto było. „Top Gun: Maverick” jest nie tylko rewelacyjnym filmem, ale także – w opinii wielu krytyków i widzów, którzy mieli już okazję obejrzeć dzieło – przebija pierwszą część!

„Top Gun” z 1986 pokochano nie tylko za zapierające dech w piersi sceny powietrznych akrobacji czy pełnego zawadiackiego wdzięku Toma Cruise’a, ale również za ścieżkę dźwiękową. Kompozycje z tamtego soundtracku, jak również piosenki stworzone specjalnie na potrzeby filmu, biły wszelkie rekordy popularności. „Top Gun: Maverick” również może poszczycić się muzycznymi perełkami.

Jedną z nich jest pierwszy singiel promujący cały soundtrack, czyli epickie „Hold My Hand” Lady Gagi. Artystka wyprodukowała utwór wspólnie z BloodPop© i Benjaminem Rice’em. Magazyn „Vanity Fair” z miejsca ogłosił, że piosenka daje Lady Gadze czołowe miejsce w wyścigu po Oscara.

Kolejną zapowiedzią albumu z muzyką z „Top Gun: Maverick” jest przepełnione radością „I Ain’t Worried” OneRepublic. Utwór wyprodukowali Ryan Tedder, Brent Kutzle, Simon Oscroft i Tyler Spry. OneRepublic wykona piosenkę w dniu premiery filmu i ścieźki dźwiękowej w programie „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Połączenie klasyków z pierwszej części, nowych piosenek i utworów skomponowanych na ścieżkę dźwiękową sprawia, że „Top Gun: Maverick” odzwierciedla przeszłość, teraźniejszość i przyszłość jednocześnie. Wielbiciele filmu z 1986 będą zachwyceni ponowną obecnością „Danger Zone” Kenny’ego Logginsa czy nową wersją „Great Balls of Fire” – tym razem w wykonaniu Milesa Tellera, który w nowym filmie wciela się w rolę syna Goose’a. Na album trafiły nowe kompozycje Lorne’a Balfe’a, Harolda Faltermeyera i Lady Gagi oraz Hansa Zimmera.

Producent Jerry Bruckheimer przyznaje: – Album kontynuuje muzyczne dziedzictwo rozpoczęte przez „Top Gun” w 1986 roku. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że Lady Gaga i OneRepublic użyczyli swoich kreatywnych sił, by nadać temu kultowemu, uwielbianemu soundtrackowi nowoczesnego wymiaru.

„Hold My Hand” przewija się przez cały film. To także powrót Lady Gagi do komponowania muzyki filmowej. W 2018 roku artystka odniosła olbrzymi sukces za sprawą piosenek do kinowego przeboju „Narodziny gwiazdy”. Soundtrack ten zapewnił gwieździe Oscara, cztery Grammy, nagrodę BAFTA, Złoty Glob i Critics’ Choice Award.

„Top Gun: Maverick” – ścieżka dźwiękowa:

Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun) Danger Zone by Kenny Loggins Darkstar Great Balls of Fire (Live) by Miles Teller You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell I Ain’t Worried by OneRepublic Dagger One is Hit / Time to Let Go Tally Two / What’s the Plan / F-14 The Man, the Legend / Touchdown Penny Returns – Interlude Hold My Hand by Lady Gaga Top Gun Anthem

