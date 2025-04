Komedie romantyczne to filmy lekkie, przyjemne i pozytywne. Pozwalają poczuć się lepiej nawet po męczącym dniu w pracy. Co więc oglądać z drugą połówką w chłodne, jesienne wieczory (ale nie tylko w Walentynki!)? Zdecydowanie filmy z naszego zestawienia TOP 5 najlepszych komedii romantycznych!

Pretty Woman (1990)

Biznesmen Edward Lewis, który stracił sens i motywację do życia płaci damie do towarzystwa - Vivian Ward za wspólne spędzony tydzień. Nawet nie spodziewa się, że dzięki niej jego życie znów nabierze barw...

Od tego filmu zaczęły się filmowe wielkie kariery Richarda Gere'a i Julii Roberts! Ta piękna, niemalże bajkowa opowieść o miłości bawi i wzrusza do łez. Współczesny Kopciuszek to boleśnie skrzywdzona przez los dziewczyna, która marzy o tym, aby rozwinąć skrzydła, jednak jej droga do szczęścia wcale nie będzie prosta...

Dlatego, jeśli pragniesz poprawić sobie humor koniecznie obejrzyj Pretty Woman. To wyjątkowy film dający nadzieję, która czasem jest niezwykle potrzebna.



Cztery wesela i pogrzeb (1994)

Charles jest częstym gościem na weselach przyjaciół. I chociaż ostentacyjnie demonstruje niechęć do małżeństwa, tak naprawdę marzy o wielkiej miłości. Kiedy poznaje piękną Amerykankę jego życie wprost wywraca się do góry nogami....



Przed tym filmem termin „angielska komedia romantyczna” wcale nie stanowił takiej marki, jak teraz. To właśnie Cztery wesela i pogrzeb zapoczątkowały modę na tego typu filmy i wylansowały Hugh Granta - niekwestionowanego amanta lat 90., a przebój grupy Wet Wet Wet - Love Is All Around, pochodzący ze ścieżki dźwiękowej uczyniły jednym z najpiękniejszych motywów filmowych w historii.

Dziennik Bridget Jones (2001)

32-letnia Bridget Jones po usłyszeniu kilku słów prawdy o sobie postanawia diametralnie się zmienić i ułożyć życie na nowo. Pierwszym krokiem do realizacji powziętego celu jest założenie tytułowego dziennika...



Doskonała ekranizacja powieści Helen Fielding. Film zrobił prawdziwą furorę na całym świecie, stając się ogromnym kasowym przebojem początku stulecia. Dwóch przystojniaków - niepoprawny flirciarz i klasyczny gbur oraz przewidywalne, choć niezwykle przewrotne zwroty akcji. A poza tym - dużo humoru i żadnych zbytecznych dramatów!



Przekonajcie się więc, że tytułową bohaterką może być przecież każda z nas...

To właśnie miłość (2003)

Miłośniczki komedii romantycznych zapytane o to, która z nich szczególnie zapadła im w pamięć z pewnością w większości odpowiedzą, że To właśnie miłość. To dziesięć historii o miłości, choć każda w zupełnie innym wydaniu...



Film tworzy świąteczne ciepło nie poprzez biały puch i światła lampek, ale przez same opowieści - zwyczajne, a zarazem niesamowite. Tytułowa miłość wprost unosi się w powietrzu! To właśnie miłość kochamy także za plejadę brytyjskich gwiazd (Liam Neeson, Emma Thompson, Colin Firth, czy Hugh Grant), które swoje role odgrywają po prostu fantastycznie oraz humor, dawkę pozytywnej energii i dodający otuchy morał.

Planeta Singli 2 (2018)

Przebojowa polska komedia romantyczna! Połączona w pierwszej części para musi zmierzyć się ze związkowymi problemami. Dla Ani i Tomka pomysł Marcela, który chce stworzyć w telewizji świąteczne show z ich udziałem jawi się jako prawdziwy koszmar...

A w trakcie seansu...

