tołpa® to marka kosmetyków nowoczesnych, hypoalergicznych i bezpiecznych dla skóry wrażliwej. Tworzonych ze składników absolutnie niezbędnych, bez użycia polepszaczy, substancji pieniących, sztucznych barwników. tołpa® ma jasno określone cele i codziennie stawia krok naprzód. Jest marką odważną, wizjonerską, wspierającą niekonwencjonalne lecz wartościowe inicjatywy, działania i wydarzenia artystyczne.

Z tego właśnie powodu, już po raz trzeci marka tołpa® znalazła się

w gronie sponsorów i przyjaciół Międzynarodowego Festiwalu Filmowego

T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

tołpa® wie dobrze, że z kinem i pielęgnacją jest podobnie - nadmiar może obciążyć. Dlatego w tym roku marka postanowiła zadbać w wyjątkowy sposób o festiwalowych gości.

Jak to zrobimy?

Po pierwsze jak zawsze tołpa® przygotowała dla gości Festiwalu próbkę festiwalową. Tym razem jest to krem odnowiona skóra, dzięki któremu odnowa i od nowa będzie dbać o Waszą skórę przez cały Festiwal.

Przygotowaliśmy także dwie strefy marki tołpa®

“ZADBAJ O SIEBIE" - tak nazywa się pierwsza strefa na parterze, gdzie będzie można odebrać festiwalowy prezent - minikosmetyk tołpa® specialist

i poradnik e-book, który pomoże przygotować cerę do festiwalu, przetrwać

go i zregenerować się po jego zakończeniu.

Dla festiwalowych gości, na dobry początek znajomości tołpa® ma również rabat do e-sklepu. Wystarczy zapisać się do newslettera.

“ODPOCZNIJ" to druga strefa mieszcząca się na drugim piętrze, gdzie tołpa® zadbała o to, aby wszyscy kinomaniacy mogli zregenerować się i czerpać z Festiwalu to, co najlepsze. W strefie odpoczynku można usiąść wygodnie na trawie lub na pufie, leżeć, poczytać, albo uciąć sobie regenracyjną drzemkę. To miejsce, w którym można robić wszystko to, co pozwoli nam choćby na chwilę się w(y)łączyć.

A jak się wyłączyć? Tołpa® proponuje swój nowy, autorski projekt tołpa:OFF czyli...“wyłączenie się".

Co to jest tołpa:OFF?

Projekt tołpa:OFF jest platformą do spotkań, rozmów i wymiany poglądów dla wszystkich tych, którzy mają dosyć pogoni, zadyszki i biegu na oślep. Chcieliby na chwilę zatrzymać się, zastanowić, zebrać myśli. Strona off.tolpa.pl to miejsce do dyskusji i refleksji nad tym wszystkim co nas otacza. Nad światem. Nad nami. Nad naszymi celami, marzeniami i dążeniami.

Marka tołpa® zaprosiła do współpracy przy projekcie tołpa:OFF jednych

z najpopularniejszych polskich blogerów i blogerek, którzy mają coś do powiedzenia. Wszyscy razem to około 3,3 miliona czytelników w Internecie miesięcznie. Na stworzonej dla projektu stronie internetowej www.off.tolpa.pl można znaleźć autorskie teksty blogerów dotyczące właściwie wszystkich dziedzin życia. Aby artykuły - inspirowane marką tołpa® - były czytane i zachęcały do poznania marki, blogerzy piszą o idei marki, minimaliźmie, podejściu do kosmetyków, jakości życia, mądrych wyborach, ale również

o sztuce, literaturze, filmie.

tołpa® jest pierwszą marką kosmetyczną w Polsce, która realizuje taki projekt z blogerami o tak dużym zasięgu.

Założenia projektu tołpa:OFF

Czasem trzeba powiedzieć sobie... OFF!

Ponieważ żyjemy w czasach, w których wszystko trzeba: być, mieć, chcieć, wyglądać, może podobnie jak Ty jesteśmy zmęczeni trwaniem w niekończącym się napięciu, w gotowości, w trybie stand-by. A przecież to, jak czujemy się każdego dnia, wpływa na całe nasze życie, bo zadowolenie jest sumą drobnych, ale przemyślanych decyzji.

W czasach, kiedy wszystko jest na pozór przydatne, najważniejszą umiejętnością okazuje się zdolność mądrego wybierania. To nie tylko kwestia decyzji podejmowanych w sklepie, ale całego stylu życia. My w to wierzymy.

Może więc warto powiedzieć "OFF":

• presji i oczekiwaniom innym;

• nieprzemyślanym decyzjom i pośpiechowi;

• zadowalaniem się byle czym;

• utrudnianiu codzienności;

• i temu, że wygląd zewnętrzny jest najważniejszą rzeczą na świecie.

Wyłączamy się z pogoni - naciskając przycisk “off" i zatrzymując dowolnie wybraną klatkę codzienności. Świadomie ciesząc się m.in. prostotą, szczegółem, równowagą. Istotnością. I tymi najzwyklejszymi sytuacjami pod słońcem: deszczem w upalny dzień, chwilą spokoju, dobrym filmem, obserwowaniem rzeczywistości na ławce w ulubionym miejscu, dobrą kawą w dobrym towarzystwie, inspirującą rozmową. Łapiemy oddech. To trochę jak słuchanie muzyki "unplugged". Po prostu.

Usuwamy negatywne emocje, robiąc miejsce dla trochę innych decyzji

i lepszego samopoczucia (choć i nam zdarza się denerwować stojąc w korku).

nasze off jest nowym on.

w(y)łączysz się?