Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji. Zobacz zwiastun:

Film, który nie daje się zaszufladkować

Choć „Together” zaczyna się jak klasyczna opowieść o młodej parze, szukającej spokoju w nowym domu to nie daje się zaszufladkować jako typowy horror czy romans. Reżyser Michael Shanks sięga po estetykę body horroru, bawiąc się konwencją, żeby w pełnej krasie i okazałości ukazać niepokojącą przemianę – emocjonalną i fizyczną. Fizyczna deformacja, mutacja, rozpad i przekształcenie ludzkiego ciała nie są tu jedynie zabiegiem znanym ze slasherów. Mają swoją głębię i sens, zakorzeniony w uczuciach. „Together” staje w jednym szeregu z emocjonalną intensywnością „Muchy” Cronenberga, sennym niepokojem „Głowy do wycierania” Lyncha czy cielesnym dramatyzmem „Substancji” Fargeat i dokłada swoją cegiełkę do body horrorowego uniwersum.

Miłość to nie zawsze symbioza

W centrum opowieści są Millie (Alison Brie) i Tim (Dave Franco) – zakochani, pełni nadziei, którzy próbują zbudować swoje wspólne życie w pozornie idyllicznym miejscu. Ale kiedy ich związek zaczyna się zmieniać pod wpływem dziwnego, subtelnego impulsu, nie tylko emocje ulegają wypaczeniu. Ich ciała zaczynają reagować. Przekształcać się. Deformować. To, co początkowo można zrzucić na stres lub paranoję, z czasem przybiera coraz bardziej fizyczną formę.

Shanks nie epatuje gore, buduje narastające napięcie poprzez niepokojące detale: zmieniające się proporcje ciała, niekontrolowane tiki, dziwne dźwięki, obcość w dotyku i spojrzeniu. Przemiana bohaterów nie jest dosłowną mutacją – to intymna, psychofizyczna dezintegracja, która sprawia, że granice między „ja" i „my" całkowicie się zacierają. Film zadaje wydawałoby się bardzo proste pytanie: czy związek, w którym traci się kontrolę nad sobą, jest dobrym związkiem? Miłość to nie zawsze symbioza.