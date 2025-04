Coverów "Hallelujah" jest już cała masa. Amatorskich, profesjonalnych, mniej lub bardziej spektakularnych. Ten, w wykonaniu grupy Pentatonix stał się hitem w mgnieniu oka. Posłuchaj. Dowiesz się, dlaczego.

Każdy z nas zna ten utwór, chociażby dzięki wykonaniu Johna Cale'a w "Shreku". To też często wykorzystywana melodia podczas ceremonii ślubu, a niekiedy para młoda wybiera go na pierwszy taniec.

Lista najpopularniejszych piosenek na pierwszy taniec

Dlaczego wykonanie Pentatonix zyskało tak wielką popularność? Utwór został opublikowany 21 października i w kilka dni zebrał milionową liczbę wyświetleń. Na dzień 3 listopada jest to już ponad 30 mln!

Już przez kilka pierwszych sekund wiemy, że grupa Pentatonix nie jest zlepkiem amatorów. To amerykański zespół muzyczny a capella, złożony (jak nazwa wskazuje) z 5 wokalistów: Scotta Hoyinga, Kirstie Maldonado, Mitcha Grassiego, Aviego Kaplana i Kevina Olusoli. W III edycji programu Sing-Off, zajęli pierwsze miejsce. To zdobywcy nagród Grammy, a swoim coverem utworu "No" (Meghan Trainor) zaskoczyli samą artystkę.

Publikując "Hallelujah", zespół tym samym zakomunikował swoją nową płytę "A Pentatonix Christmas". Krążek z pewnością rozejdzie się w milionowym nakładzie.

