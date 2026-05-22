Data premiery obu pokazów nie jest przypadkowa. W połowie kwietnia przypada bowiem rocznica zatonięcia Titanica - do katastrofy doszło w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku podczas dziewiczego rejsu z Southampton do Nowego Jorku. Z kolei w drugiej połowie miesiąca obchodzone są urodziny Rzymu (Natale di Roma), których kulminacyjne wydarzenia - w tym widowiska inspirowane walkami gladiatorów - odwołują się do dziedzictwa starożytnego imperium i jego najsłynniejszej areny.

Nawiązując do tych historycznych wydarzeń to kwiecień został wybrany miesiącem zaprezentowania publiczności dwóch odrębnych doświadczeń, zakorzenionych w prawdziwych wydarzeniach, które doczekały się wielu odniesień w popkulturze i filmie, a teraz są prezentowane w formie immersyjnej.

Titanic - echa przeszłości

To poruszająca podróż do wnętrza jednego z najsłynniejszych statków świata. To jedno z najbardziej zaawansowanych immersyjnych doświadczeń VR, które pozwala zanurzyć się w historię Titanica jak nigdy wcześniej. Opowieść rozpoczyna się na pokładzie futurystycznej jednostki badawczej Calypso Proxima. To właśnie tutaj historyczka Alex Meerbaum wprowadza uczestników w historię Williama Harbecka - pioniera kina, który wszedł na pokład statku, by uwiecznić jego dziewiczy rejs… i zginął wraz z nim. Od pierwszych chwil pojawia się napięcie i poczucie uczestnictwa w prawdziwej ekspedycji.

Zanurzenie na głębokość niemal 3800 metrów to jeden z najbardziej sugestywnych momentów. Towarzyszy mu sztuczna inteligencja DIVE, prowadząca przez mrok oceanu, gdzie cisza, ogrom przestrzeni i pojawiające się w oddali stworzenia, takie jak meduzy, potęgują napięcie. Na dnie oceanu znajduje się pole szczątków - setki przedmiotów należących do pasażerów. Broszki, amulety czy fragmenty kadłuba stają się punktami wyjścia do kolejnych historii.

Kluczowym elementem doświadczenia są rekonstrukcje - dzięki odnalezionym fragmentom filmu Harbecka widz przenosi się do wnętrza Titanica. Trafia do kabin trzeciej klasy, gdzie poznaje losy emigrantów szukających lepszego życia, widzi ich codzienność i dramatyczne decyzje. Następnie schodzi do maszynowni - ogromnej, hałaśliwej przestrzeni, gdzie ponad 300 osób pracowało, by utrzymać statek w ruchu. To miejsce robi ogromne wrażenie - stal, ogień, rytm maszyn i świadomość, że wszystko to działało bez przerwy.

Kolejne sceny prowadzą na pokład szalupowy i do słynnych Wielkich Schodów - symbolu luksusu epoki, które zostały także upamiętnione w kultowym filmie Jamesa Camerona z 1997 roku. To tutaj toczy się życie towarzyskie, muzyka rozbrzmiewa podczas wieczornego przyjęcia, a kamera Harbecka rejestruje świat, który za chwilę zniknie. Widz staje się świadkiem rozmów, emocji i atmosfery ostatnich godzin spokoju.

Kulminacją jest mostek kapitański i chwila, gdy na horyzoncie pojawia się góra lodowa. Komendy, napięcie i próby manewru rozgrywają się wokół uczestnika, który doświadcza tej sceny z bliska. To przejmujące spotkanie z historią, które pokazuje nie tylko samą katastrofę, ale także decyzje i emocje ludzi na pokładzie.

Dopełnieniem tej historii jest scenografia w przestrzeni Art Box Metaverse - znajduje się tam charakterystyczny dziób Titanica, na którym można stanąć i poczuć się jak w jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen filmowych z udziałem Kate Winslet i Leonardo DiCaprio. To naturalne przedłużenie narracji - fizyczne wejście w świat, który przed chwilą istniał w wirtualnej rzeczywistości.

Gladiator - legendarna arena

To doświedczenie zabiera widzów do starożytnego Rzymu w czasach jego największej świetności. To immersyjna podróż do świata, w którym potęga imperium splata się z codziennym życiem mieszkańców, religią, polityką i widowiskami, które budowały wspólnotę rzymskiego społeczeństwa.

Historia rozpoczyna się symbolicznie na Polach Elizejskich, gdzie uczestników wita Mars - bóg wojny i mityczny ojciec Rzymu. To wprowadzenie podkreśla znaczenie boskiego porządku i przeznaczenia w kulturze antycznej. Następnie widzowie, prowadzeni przez młodego Gajusza, trafiają do tętniącego życiem miasta - największej metropolii ówczesnego świata, liczącej ponad milion mieszkańców. Przemierzają ulice pełne kupców, rzemieślników i mieszkańców, poznając realia życia w imperium: handel egzotycznymi towarami, strukturę społeczną czy rolę religii i rytuałów.

Centralnym punktem doświadczenia jest Koloseum - największy amfiteatr starożytności, mogący pomieścić nawet 80 tysięcy widzów. Uczestnicy poznają jego zaawansowaną architekturę, system organizacji widowni oraz znaczenie igrzysk jako narzędzia politycznego („chleba i igrzysk”), które wzmacniały jedność społeczeństwa i autorytet cesarza.

Widowisko przenosi także do hypogeum - podziemi areny, gdzie przygotowywano gladiatorów i zwierzęta. To przestrzeń ukazująca mniej znane oblicze igrzysk: trudne warunki, losy ludzi zmuszonych do walki oraz zaplecze techniczne spektakli, w tym mechanizmy wind i kulisy organizacji walk.

Centralną postacią opowieści jest Flamma - historyczny gladiator, który stoczył 34 walki, z których 21 wygrał, i aż czterokrotnie odrzucił możliwość odzyskania wolności. Jego historia pozwala spojrzeć na igrzyska nie tylko jako na brutalne widowisko, ale także jako złożone zjawisko społeczne, w którym sława, honor i przetrwanie miały ogromną wartość.

Dzięki technologii VR widzowie obserwują wydarzenia i mogą znaleźć się w ich centrum - słyszą tłum, odczuwają skalę przestrzeni i dynamikę starć, poznając starożytny Rzym w sposób angażujący i edukacyjny. Również tutaj scenografia uzupełnia doświadczenie. Fragment murów Koloseum znajdujący się w przestrzeni Art Box Metaverse pozwala poczuć atmosferę wejścia na arenę, jak Russell Crowe bohater filmu „Gladiator”, gotowy do walki.

Oba pokazy powstały na bazie wieloletnich badań oraz współpracy z ekspertami, co pozwoliło stworzyć wiarygodne rekonstrukcje historyczne. Widzowie mogą wybrać doświadczenie w pięciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, portugalskiej, hiszpańskiej i mandaryńskiej.

Jak podkreśla Joanna Sikora-Kowalkowska, prezes zarządu Art Box Experience, rozwój takich projektów to naturalny kierunek dla nowoczesnej edukacji i rozrywki:

- Cieszymy się, że możemy prezentować w Art Box Metaverse produkcje takiej klasy jak Titanic i Gladiator. Wierzymy, że łączenie nowoczesnej technologii z rzetelną opowieścią historyczną pozwala nie tylko przeżywać emocje, ale także lepiej rozumieć przeszłość. To doświadczenia, które uczą, inspirują i angażują - w sposób przystępny dla odbiorców w różnym wieku. Uważamy, że poznawanie historii jest kluczowe dla rozwoju społeczeństwa, a immersyjne formy przekazu pozwalają robić to w sposób naturalny i zapadający w pamięć.

Jednocześnie w doświadczeniu może uczestniczyć do 24 osób, które widzą się nawzajem w wirtualnej przestrzeni, mogą ze sobą rozmawiać i wspólnie przeżywać historię. Każdy uczestnik sam decyduje, w którą podróż chce wyruszyć - jedna osoba może eksplorować wrak Titanica, podczas gdy druga w tym samym czasie stanie na arenie Koloseum jako gladiator.

Pokazy mają także wymiar edukacyjny - przybliżają kluczowe wydarzenia i miejsca, które wpłynęły na historię świata, łącząc wiedzę z emocjonującym doświadczeniem. To jednocześnie propozycja na wyjście integracyjne - zarówno dla grup szkolnych jak i biznesowych - wspólne przeżywanie historii w wirtualnym świecie sprzyja interakcji, rozmowie i budowaniu relacji.

Nowa przestrzeń w Fabryce Norblina, oprócz pokazów VR, dostępna jest także na wynajem na wydarzenia specjalne - konferencje, pokazy mody, wernisaże, bankiety, spotkania biznesowe czy urodziny. W połączeniu z sąsiadującym Art Box Experience tworzy jedną z największych i najbardziej efektownych lokalizacji eventowych w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 1 100 m².

Informacje praktyczne

Czas trwania każdego doświadczenia: ok. 45 minut

Wiek uczestników: od 7. roku życia

Możliwość wyboru jednego lub dwóch pokazów podczas wizyty (na każdy pokaz obowiązuje osobny bilet)

Ceny biletów:

bilet normlany - w dni robocze 55 zł, w weekend 65 zł

bilet ulgowy (dzieci, studenci) - w dni robocze 45 zł, w weekend 55 zł

bilet dla seniorów - w dni robocze 45 zł, w weekend 55 zł

bilet Razem Taniej (4 - osobowy) - w dni robocze 160 zł, w weekend 180 zł

