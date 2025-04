Tina Dico urodziła się i dorastała w drugim co do wielkości duńskim mieście Arhus. Z muzyką zetknęła się już we wczesnym dzieciństwie, dzięki ojcu, który w piwnicy zbudował własne studio i zgromadził imponującą kolekcję płyt – od rosyjskich klasyków muzyki poważnej do Leonarda Cohena i Donovana.

Przygodę z komponowaniem Tina rozpoczęła od improwizacji na domowym pianinie, a pierwsze utwory bliższe były pamiętnikowi niż klasycznym piosenkom. Jako piętnastolatka wystąpiła po raz pierwszy przed publicznością, śpiewając z zaprzyjaźnionym zespołem. Po kilkuletniej przerwie poświęconej na naukę i studia (religioznawstwo) Tina założyła własny zespół, z którym wystąpiła w telewizyjnym konkursie dla młodych talentów. Konkurs wygrała i w nagrodę nagrała swój pierwszy singiel "Your Waste Of Time". Piosenka okazała się dużym przebojem i wkrótce potem na rynku duńskim ukazał się debiutancki album artystki. Drugi w karierze krążek Tiny Dico, nagrany po pobycie w Wielkiej Brytanii („Zero 7”), został natychmiast zauważony przez duńskich krytyków muzycznych – artystka została nominowana do nagrody dla najlepszego kompozytora i otrzymała Grammy dla najlepszego autora tekstów. Sukces był tym większy, że płyta nie miała żadnej kampanii promocyjnej – ani w radiu, ani w prasie muzycznej. Rok 2006 przynosi międzynarodowy debiut - krążek "In The Red". Za jego brzmienie odpowiedzialny jest jeden z najlepszych brytyjskich producentów Chris Potter. Usłyszymy 12 nastrojowych, wypływających z głębi serca kompozycji utrzymanych w rockowo-folkowo-popowym klimacie, a wszystko to kunsztownie przyozdobione dźwiękami gitary akustycznej i lirycznymi tekstami o miłości!

Tina Dico "In the Red", Finest Gramophone, dystrybucja w Polsce EBlok, premiera 14.02.2006