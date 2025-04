17 września, w warszawskiej galerii w lesie, odbędzie się indywidualna wystawa fotografii kulinarnej Dagmary Radzikowskiej zatytułowana „The Byk”. To kontynuacja projektu bloga o tej samej nazwie, który Radzikowska zaczęła prowadzić w 2012 roku. Czemu warto ją zobaczyć?

Kanapki dla przyjaciół - o co chodzi?

Jak mówi Radzikowska, "wszystko zaczęło się od kanapek dla przyjaciół i znajomych". To była dla Radzikowskiej niezbędna inspiracja. Najpierw było pytanie o 2-3 składniki, które lubią, następnie wyprawa na targ po te najwyższej jakości. Potem już artystyczna praca nad smakiem, kompozycją i w końcu nad zdjęciami. Tak powstało kilkadziesiąt tysięcy fotografii w ramach autorskiego projektu, który zaowocował współpracą artystki z takimi magazynami jak Twój Styl, Kukbuk, czy Lavie.



Tworząc kanapkę dla konkretnej osoby, od początku myślałam kolorami i kompozycją. Biały ser – to była dla mnie biała plama, a szczypiorek po prostu zielonymi paskami. Ten projekt powstał z potrzeby tworzenia i wręcz pasji szukania piękna w rzeczach pozornie zwyczajnych.

Wystawa "The Byk" w ciekaawym miejscu

The Byk to debiutancka wystawa Radzikowskiej i jedna z pierwszych w Polsce ekspozycji fotografii kulinarnej. Obejmie ona cykl 26 fotografii – nie tylko kanapek, ale także aktów jedzenia i tworzenia kulinariów. Wystawa będzie prawdziwą ucztą dla miłośników sztuki, kulinariów i przede wszystkim smakoszy życia. Ekspozycja prac będzie połączona z degustacją wybranych przez autorkę kanapek z bloga The Byk, od których wszystko się zaczęło.

fot. Dagmara Radzikowska/ kolaż polki.pl

Galeria w lesie (gwl*) powstała, by prezentować i promować dobrą fotografię artystyczną. Ambicją galerii jest udział w tworzeniu rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce. Swoją nazwę galeria zawdzięcza przestrzeni w której się mieści. Warszawskie studio las to prestiżowe studio fotograficzno-filmowe.

Więcej o Dagmarze Radzikowskiej

Autorka wystawy to stylistka, osobisty doradca do spraw wizerunku. Zawodowo zajmuje się modą od 16 lat. Współpracowała z najważniejszymi luksusowymi magazynami na polskim rynku, takimi jak m.in."Twój Styl”,"Viva", "Gala", "Elle", “Cosmopolitan". Jako profesjonalistka w zakresie stylizacji brała udział w tworzeniu wizerunku reklamowego takich firm jak: Coca-Cola, Atlantic, Nike, Avon, czy Apart. Przez wiele lat związana na wyłączność jako redaktor mody i stylistka z magazynem Glamour i Twój Styl. Na co dzień współpracuje z magazynem internetowym VUMAG. Absolwentka policealnej szkoły artystycznej Studio Sztuki w Warszawie.



Szczegóły Wystawy:

Wernisaż: 17 września, godz. 19.00

Miejsce: Galeria w Lesie

ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa

Wystawa potrwa do: 31 października 2015 roku.

