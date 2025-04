„Teściowie” – Ostaszewska, Dorociński, Kuna i Woronowicz w komedii roku! Zobacz plakat i zwiastun!

„Teściowie” to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel. Premiera filmu w reżyserii Kuby Michalczuka już 10 września. Mamy dla was plakat, zwiastun i pierwsze kadry z filmu!