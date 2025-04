Walka o pilota w polskim domu jest zacięta. Nic dziwnego. Wszystko przez zróżnicowanie charakterów, wieku i upodobań. Domownicy dzielą się różne typy oglądaczy. Na skoczków, popularnych w zimowym sezonie - takich, którzy uwielbiają zmieniać kanał z częstotliwością 20 razy na minutę. Stoików, którzy zniosą wszystkie reklamy. Oraz typowych „poprzeczniaków”, którym nic nie pasuje, ale i tak coś by z chęcią obejrzeli. I co robić, żeby wszystkim w domu dogodzić? Na szczęście teraz zasada, kto ma pilota, ten ma władzę, odchodzi do lamusa. Bo każdy może być sterem, żeglarzem, okrętem. Oto szczegóły!

Orange wprowadziło dla swoich abonentów nową usługę – Orange TV Go. Dzięki niej telewizję można oglądać na kilku urządzeniach jednocześnie, w domu, podróżny, a nawet w kawiarni.

Babcia przed telewizorem, syn i córka przed laptopem, a wnuczek z tabletem

Babcie lubią te długie, niekończące się seriale o miłości, wojnie i królewskich perskich rodzinach. Niestety, często są osamotnione w swoich filmowych upodobaniach. Ale to nie szkodzi!

Królowa rodu może spokojnie siedzieć w miękkim fotelu i oglądać serial przed telewizorem.

Mama zmęczona po pracy na relaks z komedią romantyczną może udać się do ciepłego łóżka. Nie potrzebuje telewizora, ma laptop. W Orange TV Go znajdzie dostęp do wypożyczalni filmów. Bez czekania i bez reklam - seans idealny, prawda? Dodatkowo nikt nie będzie jej przeszkadzał. Nareszcie. Tata może się podłączyć do oglądania albo włączyć swój film na swoim laptopie.

Nastolatek, domownik o silnej pozycji, czający się za rogiem z nową prośbą albo wybuchem młodzieńczych emocji, przestał czerpać radość z bajek i szuka nowych telewizyjnych atrakcji. Swoje ulubione seriale, które na pewno nie spodobają się rodzicom, a Babcię mogą doprowadzić do szału, może od teraz oglądać na swoim tablecie. Niech żyje nowoczesna telewizja mobilna! A ta z Orange kosztuje tylko 4,99 zł.

Zamiast dobranocki

No właśnie, co się stało ze starą dobrą dobranocką? Skoro jej nie ma, już od dłuższego czasu, możesz wybrać dziecku super bajkę z wypożyczalni albo ustawić ukochany dziecięcy kanał. Maluch będzie miał dodatkową atrakcję, kiedy będzie mógł trzymać w rękach smartfona, na którym pojawią się jego animowani przyjaciele.

Dla każdego coś dobrego

Telewizyjna idylla, każdy ogląda to, co chce, jak chce i gdzie chce. Totalne „wolnoć Tomku w swoim domku”. A nawet poza nim! Z Orange TV Go cała rodzina może oglądać swoje ulubione programy jednocześnie, każdy z domowników na innym urządzeniu. Ten sam kanał telewizyjny można oglądać w tym samym czasie na ekranie telewizora i na jednym urządzeniu mobilnym, a różne kanały - na trzech urządzeniach. I to niekoniecznie w domu. Bo w tramwaju i w kolejce do lekarza także.

Jak zacząć oglądać telewizję na smartfonie lub tablecie?

Wystarczy pobrać aplikację Orange TV Go z Google Play lub App Store. Następnie trzeba wybrać na pulpicie swojego urządzenia ikonkę Orange TV Go i zalogować się korzystając z ID usługi TV i poufnego kodu swojej usługi Orange TV, które są dostępne na wyciągu z umowy. Klienci, którzy chcą oglądać telewizję na komputerze, powinni wejść na stronę www.tvgo.orange.pl i zalogować się korzystając z ID usługi TV i kodu poufnego swojej usługi Orange TV. Oferta dostępna jest wyłącznie dla klientów posiadających Orange TV.

Zatem udanego seansu!