Tej wiosny w każdej kuchni będzie naprawdę zielono i aromatyczne!

A to wszystko za sprawą książki "Zioła na talerzu" w której 15 niezwykle popularnych i utalentowanych kucharzy, szefów kuchni oraz blogerów kulinarnych opowiada swoje pachnące historie o tym, jak zakochali się w aromacie i smaku świeżych ziół. W tym zbiorowym opracowaniu, m.in. Tomek Jakubiak porównuje tajską bazylię do relacji z teściową, a Grzegorz Łapanowski opowiada, jak zapach majeranku rozbudza w nim patriotyczne uczucia. To tylko namiastka tego, co znajduje się w książce, która uwodzi aż 75 pysznymi przepisami.

"Zioła na talerzu" to niezwykle barwna i aromatyczna książka, która podkreśla walory smakowe i właściwości lecznicze często niedocenianych i pomijanych w codziennej diecie ziół. To projekt, który został wsparty wiedzą i doświadczeniem cenionych kucharzy, szefów kuchni oraz poczytnych blogerów kulinarnych. Książka przybliży Wam 15 ziół, dzięki którym potrawy zyskują nowy wygląd, ujmujący aromat i niepowtarzalny smak. O tym, dlaczego warto korzystać w kuchni z ziół pisze także Wojciech Kozłowski, pomysłodawca publikacji i dyrektor marki Baziółka:

Świeże zioła mają większą wartość odżywczą, lepiej smakują i pachną, a substancje o cennym działaniu antyoksydacyjnym są bardziej aktywne w świeżych listkach. Na przykład bazylia to znakomity antyoksydant, usuwa wolne rodniki. Ale przede wszystkim bazylia swoim zapachem wnosi radość do domu, optymizm, poczucie ciepła krajów południowych. W naszym klimacie, gdzie mamy za mało słońca, to bezcenna zaleta.

Swoimi historiami, w których zioła odgrywają główną rolę podzielili się: Zofia Cudny, Marta Dymek, Lara Gessler, Tomek Jakubiak, Samar Khanafer, Daria Ładocha, Grzegorz Łapanowski, Marieta Marecka, Marianna Medyńska, Eliza Mórawska-Kmita, Andrzej Polan, Paweł Sacha, Maia Sobczak, Jurek Sobieniak, Tomek Woźniak. Każdy autor wziął na warsztat jedno zioło, z którym wiąże swoją opowieść i dzieli się z Wami swoim ulubionym przepisem.

W poniedziałek 16 kwietnia odbyło się śniadanie prasowe poświęcone aromatycznej książce "Zioła na talerzu". Spotkanie miało miejsce w studio kulinarnym Food Lab Studio należącym do Grzegorza Łapanowskiego, jednego z współautorów książki. Na zaproszonych gości czekały smakowite potrawy oraz aromatycznie udekorowana świeżymi ziołami przestrzeń.

Na premierze obecny był inicjator projektu "Zioła na talerzu", Wojciech Kozłowski, dyrektor marki Baziółka oraz 10 współautorów: Tomek Jakubiak, Samar Khanafer, Grzegorz Łapanowski, Marieta Marecka, Marianna Medyńska, Paweł Sacha, Maia Sobczak, Jurek Sobieniak, Tomek Woźniak oraz Viola Uran. Podczas spotkania można było usłyszeć kto co lubi i dlaczego. I tak na przykład Tomek Jakubiak wytłumaczył się z porównania tajskiej bazylii do relacji z teściową, a Grzegorz Łapanowski opowiedział, jak zapach majeranku rozbudza w nim patriotyczne uczucia. O błyskotliwe pytania oraz porządek dyskusji zadbała prowadząca spotkanie dziennikarka Aga Kozak.