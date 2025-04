Dostępne na każdą kieszeń i wytwarzane zarówno przez małe manufaktury, jak i przez wielkie zagraniczne marki – kosmetyki naturalne są coraz chętniej wybierane przez Polaków.

Z badań* przeprowadzonych w czerwcu 2019 roku wynika, że przeważająca liczba ankietowanych kobiet (70 proc.) w ostatnich latach gruntownie zmieniła podejście do składu wybieranych produktów – teraz są o wiele bardziej skłonne sięgać po kosmetyki naturalne, niż w przeszłości. Aż 65 proc. badanych kobiet deklaruje, że jest w stanie wydać więcej na produkty zawierające większą ilość naturalnych składników. Najczęściej pojawiające się kwoty oscylują między 50 a 99 zł.

Z roku na rok rośnie świadomość wśród konsumentów, producenci zaś regularnie poszerzają swoją ofertę o nowe „perełki”. Spotkania przedstawicieli marek z miłośnikami ich kosmetyków odbywają się wiosną i jesienią w ramach Ekocudów. Odwiedzając targi można zakupić kosmetyki do pielęgnacji ciała, do makijażu, do włosów, dedykowane kobietom, mężczyznom czy małym dzieciom. Gama produktów jest tak duża, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Obserwując rozwój rynku kosmetyków naturalnych od ponad trzech lat widzę, że to nie jest chwilowa moda, lecz styl życia, który wybiera coraz więcej Polaków. A co najważniejsze, właśnie podczas Ekocudów producenci spotykają się ze swoimi klientami i uważnie słuchając opinii, tworzą produkty szyte na miarę ich potrzeb. To znakomita przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń.

- mówi Zuzanna Mierzejewska, właścicielka i organizatorka Targów Kosmetyków Naturalnych Ekocuda