Warszawa w roku 1937. W niemal każdej ambasadzie działa komórka wywiadowcza, szpiedzy zachodnich i wschodnich mocarstw gorączkowo zbierają informacje o przygotowaniach do wojny, zarówno tych prowadzonych przez przeciwników, jak i przez sojuszników.

Można powiedzieć, że w Warszawie wręcz roi się od tajnych agentów, którzy tworzą niezwykle barwne towarzystwo, działając pod przykrywką ambasad swoich krajów. Polacy, Francuzi, Niemcy, Rosjanie – wszyscy wiedzą, że w wojna wisi w powietrzu i że trzeba się do niej przygotować.

Wszyscy wierzą, że swoją działalnością wywiadowczą uratują swoich rodaków przed zgubą lub że zapewnią zwycięstwo ojczyźnie.

Jean-François Mercier, francuski attaché wojskowy, też wie, że konflikt zbrojny jest nieunikniony, brał już udział w niejednej wojnie, ma za sobą długą i ofiarną służbę, właściwie chciałby już odejść na zasłużoną emeryturę, ale poczucie odpowiedzialności za losy milionów trzyma go na posterunku. Jest arystokratą o nienagannych manierach i niezłomnych zasadach, ale dla dobra ojczyzny nie cofnie się przed niczym. Umiejętnie lawiruje w specyficznych dyplomatycznym światku, ale też nie stroni od bezpośredniego, choćby i bolesnego starcia z przeciwnikiem. Sił dodaje mu na pewno gorące uczucie do poznanej na nudnym oficjalnym przyjęciu pięknej Polki pracującej dla Ligi Narodów. Mercier odkrywa, że po pierwsze nie jest wcale taki stary, a po drugie – że nie tylko dla ojczyzny jest gotów posunąć się do ostateczności.

Czy zdoła zdobyć serce fascynującej kobiety? Czy zdoła skruszyć opór doktrynerów ze sztabu generalnego? Czy sprawi, że zagrożenie ze strony Niemiec uznają wreszcie za realne? Czy też wszystkie jego wysiłki pójdą na marne?

Krótko o autorze:

Alan Furst (ur. w 1941 roku w Nowym Jorku) – amerykański pisarz, okrzyknięty mistrzem powieści szpiegowskich, których akcja rozgrywa się tuż przed lub w trakcie II Wojny Światowej, autor bestsellerowych pozycji: Night Soldiers, Dark Star, The Polish Officer i wielu innych docenionych głównie za ich wartość literacką, tłumaczonych na siedemnaście języków, wydawanych na całym świecie. Inspiracji szuka Furst u weteranów gatunku: Johna Le Carré oraz Josepha Conrada. Przez krytyków bywa porównywany do Grahama Greene’a oraz Erica Amblera. Obecnie swój czas dzieli między Long Island a Francją, gdzie spędził wiele lat, wykładając na uniwersytecie w Montpellier.

Prasa:

„Furst, mistrz powieści szpiegowskiej, stworzył historię z doskonale poprowadzoną fabułą, zanurzoną w uczuciach oraz sztuce wywiadowczej”.

Publishers Weekly

„Szpiegami w Warszawie Furst potwierdza swoje mistrzostwo w tworzeniu szpiegowskich powieści”.

Bookmarks Magazine

„Tętniąca intrygami. Nie wystarczy powiedzieć, że jego książki o Europie czasów II Wojny Światowej są dobre czy klimatyczne, one są po prostu genialne”.

Atlanta Journal-Constitution

„Zajmująca od pierwszej do ostatniej strony. Niewielu jest pisarzy tworzących literaturę popularną, których można określić mianem wybitnych. Furst do nich należy”.

Washington Post Book World

„Prawdziwa rzadkość na rynku książkowym: absorbująca, tętniąca uczuciami szpiegowska historia miłosna”.

San Francisco Chronicle

„Tę książkę powinni przeczytać wszyscy miłośnicy fascynujących, dobrze opowiedzianych historii”.

Houston Chronicle