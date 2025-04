Poczuj się jak na Times Square w Sylwestra! Tylko w MOMU.gastrobar!

Udaj się wraz z MOMU w podróż do Nowego Jorku, miasta które nie śpi. To będzie podróż od Manahatanu po sam Brooklyn, gwarantujemy Wam noc pełną wrażeń i doznań kulinarnych.

Od samego wejścia do MOMU poczujesz amerykański klimat NYC! Tej nocy nie zabraknie: konkursów, nagród i innych atrakcji!

00:00 – odpalimy wielkie salwy radując się Nowym 2016 Rokiem w towarzystwie Prosecco Martini.

Muzycznie specjalnie dla was zespół Sound Rebellion wraz z DJ-em Zigi . Zobaczcie szczegóły:

Cena biletu: 199 PLN/os.

Dane kontaktowe:

MOMU.gastrobar

ul. Wierzowa 11

Warszawa

506 100 001

gastrobar@momu.pl



FB: facebook.com/MOMU.gastrobar

Instagram: @momu_gastrobar

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/986727901370353/

