Nowy Jork, 1972rok, Catherine Velis, specjalistka od komputerów zatrudniona przez jedną z wielkich firm, wyjeżdża służbowo do Afryki. Znajomy antykwariusz prosi ją o przywiezienie figur z bardzo starego kompletu szachowego, które są ponoć ukryte w Algierii...

Francja, 1790 Mireille i jej kuzynka Valentine odbywają nowicjat w opactwie Montglane, gdzie ukryte są szachy, które należały ongiś do Karola Wielkiego. Osoba, która zgromadzi te figury, przejmie władzę nad światem...

W tym fascynującym dziele Neville z odrobiną szaleństwa dawnych alchemików połączyła powieść współczesną, historyczną i thriller, całość zaś okrasiła szczyptą średniowiecznych tajemnic.

Oba intrygujące wątki splatają się ze sobą po mistrzowsku, co sprawia, że od kart tej książki nie można się wprost oderwać. Idealna lektura nie tylko dla wielbicieli Dana Browna.

W najmniej dla Ciebie spodziewanym momencie może się okazać, że uczestniczysz w wielkiej partii szachów i nie wiesz, kim jesteś na szachownicy, ani nawet po czyjej jesteś stronie - białych czy czarnych.

Katherine Neville była wiceprezesem Bank of America, pracowała też dla IBM, OPEC. Jej pierwsza powieść – "Ósemka" stała się światowym bestsellerem.

ms

Katherine Neville "Ósemka", przeł. K.F. Rudolf, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006

Przeczytaj fragmenty powieści:

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Do wygrania 20 egzemplarzy "Ósemki" ufundowanych przez Dom Wydawniczy Rebis wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:

Od czego zależy, która strona rozpoczyna partię szachów?

Prawidłowa odpowiedź: Grę w szachy rozpoczynają zawsze białe piony.

Nagrody otrzymują:

Gratulujemy, nagrody wyślemy pocztą.