Bakusiowo. Jak zmieniłam życie w rok?

To historia o kobiecie z małego miasteczka, która goni, pędzi i chce coś osiągnąć w życiu - i osiąga. Jej podejście do życia zmieni dopiero rodzina. Zawsze chciała ją założyć, ale nie spodziewała się, że odciśnie takie piętno na jej światopoglądzie. Malwina rozkochuje się w życiu rodzinnym i macierzyństwie, nadal jednak funkcjonując w rytm korporacyjnych obowiązków. Szybko, byle do celu, a po celu cel kolejny. Kolejne sukcesy przychodzą jej z łatwością. Nic dziwnego, w końcu to tytan pracy i wulkan energii. Razem z mężem starają się o rodzeństwo dla synka, w międzyczasie decydując o przeprowadzce do nowego domu, gdzie mają wieść piękne rodzinne życie z dwójką dzieci. Wszystko idzie zgodnie z planem oprócz jednego... ciąży. Mija rok, później kolejny i nic. To dla Malwiny kompletna nowość... Nie tak wyglądał jej plan na życie!

Organizacja życia, zdrowa dieta, nieco filozofii, mnóstwo poczucia humoru i rady, jakich oczekujemy od przyjaciółki, której zwierzamy się, że mamy już wszystkiego dosyć – to książka autorki bloga Bakusiowo.pl

Reklama

Jestem szczęśliwym singlem

Wiedziałam, że muszę zostać w nieszczęśliwym związku i wiedziałam, że nie mam dokąd odejść. Wiedziałam, że jest mi źle z nim, ale byłoby mi jeszcze gorzej bez niego. Nie było więc wyjścia. Pozostawało więzienie. Więzienie w moim własnym sercu pod wielkim głazem, który zwisał z jego krawędzi tak groźnie, że pewnego dnia mógł spaść, pociągnąć za sobą lawinę i zgnieść po drodze wszystko, łącznie ze mną i z całym moim życiem.

Czy wiesz jak to boli? Pewnie wiesz. Jesteś jak dzikie zwierzę przykute do łańcucha i chociaż marzysz o wolności, to wiesz, że jeśli tylko zrobisz kilka kroków za daleko, łańcuch szarpnie cię za gardło i zatrzyma. I choć będziesz płakać, błagać Boga o pomoc i skarżyć się na swój los, nic się nigdy nie zmieni. Dlatego, że tak już musi być. Czy myślisz, że to jest miłość?

W tej książce opowiem ci co odkryłam i zrozumiałam o miłości, związkach, emocjonalnym uzależnieniu, odzyskaniu wolności i szczęściu. I o tym, że znalazłam szczęśliwą miłość dokładnie wtedy, kiedy przestałam jej szukać.

Pięścią w szklany sufit

Dlaczego kobiety nie awansują? Bo nie chcą! Katarzyna Niezgoda napisała książkę o wszystkich powodach, które zamykają kobietom drogę do sukcesu. Może trudno w to uwierzyć, ale większość z nich bierze się... z ich własnej głowy.

Moje podróże z lotką

O działaczach sportowych wiemy niewiele, rzadko się wypowiadają, jeszcze rzadziej pozwalają nam poznać swą pracę od kulis. Często są to ludzie oddani całym sercem sportowcom, którzy wraz z medalami zagarniają sławę, nie zostawiając nic swemu zapleczu. Jadwiga Ślawska-Szalewicz pokazuje świat sportu od kuchni, kreśli obraz PRL-u i ludzi, którzy tak jak Ona, oddali sportowi całe swoje życie. (Małgorzata Gutowska-Adamczyk)

Reklama

Afryka jest kobietą

Ta książka powstała z miłości – do Afryki, w której od pierwszej chwili poczułam się tak, jak gdybym wróciła do domu. I z zauroczenia - pięknymi, odważnymi, silnymi kobietami, których tak wiele w Afryce spotkałam. Smukłe Turkanki żyjące na terenach, gdzie nikt z nas nie przetrwałby tygodnia. Dumne Hamerki domagające się chłosty, by okazać swą odwagę. Piękne Himba o nieskazitelnie gładkiej skórze dzięki stosowaniu makijażu otjize. Kobiety Suahili, które w swych sekretnych rytuałach łączą kamasutrę z rytmami afrykańskich bębnów i których stroje mówią. Białe Afrykanki, które od pokoleń albo zaledwie od kilku lat mają swój dom tam, skąd wszyscy wyszliśmy. Ta książka to zbiór opowieści o nich, historie naszych spotkań, historie ich życia. Zapis niezapomnianych chwil spędzonych razem... gdzieś w Afryce.