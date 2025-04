Symfonia smaków w Restauracji „Mozaika” – Warszawa

Mozaika zachwyci entuzjastów doskonałej kuchni i miłośników stylowych wnętrz. Przy Grzybowskiej 49 wyjątkowych kulinarnych przeżyć doświadczyć można o każdej porze dnia, a zespół kucharzy pod batutą Chefa Tomasza Koprowskiego dopieszcza każde serwowane danie do perfekcji. Obie propozycje festiwalowego menu brzmią wyśmienicie: pierwsze menu składa się z ravioli z selera z jabłkiem i czarną truflą w ramach przystawki, pieczonej brukselki z pietruszkowym purée oraz deseru w postaci musu z czarnej porzeczki z lawendą. Drugie menu to propozycja dla miłośników tradycyjnych smaków – w ramach przystawki kaszanka smażona z zielonym jabłkiem, jako danie główne – pierś z kaczki sous vide z pomarańczą i pieczonym słodkim ziemniakiem, a na deser tarta słony karmel z orzechami laskowymi. Dodatkowo, w ramach prezentu na start, Goście otrzymają świeże pieczywo wraz z masłem Lurpak na rozbudzenie kubków smakowych! Rezerwujcie, zanim zabraknie miejsc!

Śląscy „Kelnerzy w Wieży” – Zabrze

Zabrzańska Wieża Ciśnień skrywa prawdziwą perełkę gastronomiczną! Restaurację Kelnerzy z Wieży znajdziecie w świeżo odrestaurowanej Wieży Ciśnień przy ulicy Jana Zamoyskiego 2. Miejsce powstało jako koncept gastronomiczny, łączący ruch turystyczny z dobrą muzyką, wyśmienitymi cocktailami oraz świetnym jedzeniem. Specjalnie na Festiwal Chef Kuchni przygotował dwie wersje menu: opcja bezmięsna to pieczona kukurydza z idealnie zbalansowanymi dodatkami, dorsz sous vide z werbeną cytrynową oraz koncertowo podane lody lawendowe z sosem z czarnego bzu. Alternatywna kompozycja to carpaccio wołowe z dressingiem limonkowym, żeberka BBQ z karmelizowanymi słodkimi ziemniakami oraz kusząco brzmiące makaroniki na chmurce. Poszukiwacze doznań (nie tylko) kulinarnych – koniecznie zapamiętajcie ten adres!

Orientalne nuty w Kago Sushi – Lublin

W Lublinie, pod adresem Rynek 16, czekają na Was wyjątkowe doznania smakowe, których kreacją dyryguje Chef Alon Than. Świeża, lekka kuchnia japońska, nieoczywiste połączenia tworzące uzależniający smak umami, a także mistrzowskie podanie gwarantują niezapomniane przeżycia. W festiwalowym menu mamy do wyboru wersję złożoną z Sicimi Kyuri (plastry ogórka marynowane z czosnkiem i olejem sezamowym z dodatkiem pikantnej przyprawy sicimi), Yasai Ramen (wegetariański ramen) i Daifuku Ichigo (ryżowe ciastka o smaku truskawki) lub drugą, w której po przystawce z ogórka serwowane jest sushi – Ika Ma Tempura (futomaki z kalmarem w tempurze i tatarem z tuńczyka bluefin) oraz Sake Kani Maki (California maki z łososiem i sałatką z paluszka krabowego), a na deser kremowy mus z matchą i chrupiącą skorupką. Idealna propozycja zarówno dla miłośników japońskiej kuchni, jak i tych, którzy nie mieli jeszcze okazji spróbować dań z Kraju Kwitnącej Wiśni.

Elegancja smaku w Regiment – Białystok

Restauracja Regiment to propozycja dla miłośników wysublimowanej elegancji. Znajdziecie ją w zabytkowej willi z 1884 roku przy ulicy Romualda Traugutta 3. Chef Kuchni Tomasz Siwkowski i stworzona przez niego załoga dokładają wszelkich starań, aby każdy Gość wychodził szczęśliwy i planował powrót. W ramach Festiwalu spróbować można trzydaniowego menu złożonego z oberżyny z rusztu z musem z twarogu i orzechów włoskich, pieczonej dyni z dzikim brokułem i pieczarką portobello w wersji bezmięsnej. Alternatywnie można wybrać ceviche z pstrąga łososiowego z awokado i wakame oraz pierogi z wędzonym jeleniem z musem z pieczonej cebuli i antonówki. Obie kompozycje zwieńczone są deserem – tartaletką lemon curd z włoską bezą. Rezerwuj i delektuj się niesamowitą aurą tego miejsca.

Yssycz – Poznań

W Poznaniu koniecznie zajrzyjcie do Yssycz przy Bukowskiej 65 – klimatycznej restauracji z przyjazną, sąsiedzką atmosferą, doprawioną pasją i miłością do dobrego jedzenia. W ramach Festiwalu do wyboru są dwa menu, pierwsze to kompozycja złożona z karmelizowanego pak choi z purée marchewkowym z miso oraz ravioli z burakiem, kozim serem i karmelizowanymi orzechami włoskimi. Drugie menu brzmi równie pysznie – tortellini z szarpanym kurczakiem i grzybami leśnymi, podlane aromatycznym bulionem dashi w ramach przystawki oraz łopatka wieprzowa sous vide na purée truflowym z sosem demi glace i marynowanym burakiem. Na deser w obu wersjach serwowana jest kusząco brzmiąca czekoladowa rozkosz. Czy trzeba kogoś namawiać do rezerwacji?

Autorskie menu w wyjątkowej cenie!

Festiwalowe menu to jedynie 69 zł. To wyjątkowe doświadczenie restauracyjne obejmuje nie tylko autorskie, trzydaniowe menu spoza karty. W ramach rezerwacji każdy Gość Festiwalu otrzyma w prezencie festiwalowy cocktail: do wyboru Martini Fiero & Kinley Tonic Water dla pełnoletnich Gości lub wersja ~0% - Martini Vibrante & Tonic. Dodatkowo, na końcu procesu rezerwacji, na Gości czeka rabat od Partnera Festiwalu. Co więcej – tegoroczni partnerzy Festiwalu zadbali o dodatkowe dopieszczenie Gości. Dokonując rezerwacji, można dodać do zamówienia m.in. Herbatę Festiwalu - Lipton, w wyjątkowej gamie aż 12 różnych smaków – do wyboru na miejscu w restauracji! Dzięki firmie Lurpak w wybranych restauracjach festiwalowe menu przygotowane jest na maśle Lurpak, a Goście otrzymają w ramach poczęstunku starter z masłem.

NOWOŚĆ! Premiera Festiwalu śniadań na mieście – Breakfast Week #SmakujPoranek

Tegoroczna wiosenna edycja Festiwalu to także premiera Breakfast Week, w ramach którego Goście mogą odkrywać popisowe śniadania najlepszych Chefów w festiwalowej cenie 33 zł! Breakfast Week debiutuje w największych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i we Wrocławiu. Wyjątkowe popisowe menu śniadaniowe z festiwalową kawą na napoju roślinnym od Alpro przygotowały nie tylko już dobrze znane miejsca, ale także najciekawsze restauracje do odkrycia.

Proces rezerwacji podobny jest do tego znanego z Restaurant Week: należy wybrać jedno z dwóch popisowych menu śniadaniowych stworzonych specjalnie na potrzeby Festiwalu przez każde z miejsc. W ramach prezentu do każdej rezerwacji Goście otrzymają kawę z napojem roślinnym Alpro Barista. Do wyboru są kawy: Alproccino (cappuccino z kremowym owsianym Alpro Barista) i Alprolatte (latte z pysznym migdałowym Alpro Barista). Na Breakfast Week zaprasza partner Festiwalu – właściciel marki Alpro, która zachęca do urozmaicania swojej codziennej diety przez wprowadzanie do niej produktów roślinnych.

Festiwalowe śniadania można zarezerwować na stronie https://BreakfastWeek.pl. Breakfast Week, tak jak Restaurant Week, potrwa od 22 marca do 30 kwietnia.

Rezerwacje:

https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl

Termin Festiwali:

22 marca – 30 kwietnia 2023

