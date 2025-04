Start akcji #KobiecyBizneswTVNStyle

Pandemia koronawirusa dała się we znaki wszystkim branżom. Wielu polskich przedsiębiorców walczy o przetrwanie w tym trudnym okresie. Stąd pomysł na akcję #KobiecyBizneswTVNStyle. Macie ulubione kobiece marki, które produkują wyjątkowe przedmioty w Polsce? Może kojarzycie malutkie manufaktury z duszą? Chcielibyście im pomóc dotrzeć do szerszej widowni? Zapraszamy do zgłaszania osób, firm, gadżetów i polskich marek na Instagramie TVN Style. Wybrane projekty zostaną pokazane w nowym sezonie kultowego programu „Pani Gadżet”.