Gość Specjalny –Urszula Dudziak



Można byłoby się rozpisywać o sukcesach artystycznych Urszuli Dudziak, o jej dorobku, scenach dzielonych z z Bobbym McFerrinem, Herbie Hancockiem czy Stingiem. Można by było wyliczać jej niespotykaną skalę głosu, perfekcyjną intonację oraz unikalną technikę wokalną. Można by było… ale muzyka, to tylko cześć Urszuli Dudziak. Kobiety, która posiada w sobie niezmierzone pokłady optymizmu, którym obdarza wszystkich dokoła. Może w przypadku kogoś innego zabrzmiałoby to jak frazes, ale wystarczy znaleźć się na chwilę w jej obecności, żeby zrozumieć, że ta energia to prawdziwa supermoc. Urszula Dudziak zagrzewa inne kobiety do działania – bez względu na wiek. Pokazuje jak czerpać z życia pełnymi garściami i chwytać każdą chwilę. Gra w tenisa, prowadzi traktor, buduje dom, koncertuje, jest youtuberką i najlepszą gawędziarką na świecie. Swoim poczuciem humoru, dystansem do codzienności, historiami i anegdotami o legendach światowego jazzu czaruje od lat.

Ewka Błachnio



Czyli istny kombajn działalności przeróżnych! Aktorka kabaretowa – niegdyś widywana Limem, ale przypudrowała oko... i aktorka dramatyczna – tak, koniecznie w tej kolejności..;). Czasem śpiewa, trochę tańczy, ale przyznaje, że lubi prowadzić… i to nie tylko swojego Harleya. Grywa solo i z przegenialnym zespołem „Muzikanty”. Ponadto z dużą radością współtworzy kabaret „Para Numer Dwa”, projekt „Stand’up Night” i coroczny „Stand’upowy Dzień Kobiet”, którego gościem będzie już po raz czwarty. Scena, ekran czy w eterze, a jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa! Szykujcie się na jej kolejne odsłony – ponoć pod choinkę dostała sztalugę, trykot, dłuto i fortepian…. Tak. To było spore drzewko!

Wiolka Walaszczyk



Stand-uperka, Improwizatorka, Dzicz Kudłata, Wulkan Energii. W swoim materiale uwielbia dzielić się swoim życiem prywatnym oraz spostrzeżeniami na temat niezrozumianej przez nią rzeczywistości. Na Stand-upowym Dniu Kobiet od pierwszej edycji.

Ewa Stasiewicz



Finalistka Antrakt Stand-up Festiwal. W Zielonej Górze organizuje cykliczną imprezę „Stand up ON”. W swoim programie porusza się w bliskiej sobie codzienności, odnajdując schematy znane wszystkim. Ma intrygujące poczucie humoru. Występowała przed ludźmi i Internetem. I nie wyszli. Komik o wielu twarzach, w tym jednej Pauliny Macutkiewicz

Agnieszka Litwin



Debiut w stand-upie! Złożona ze sprzeczności, bo i silna i słaba, nadwrażliwa i twarda, głupia i mądra, młoda i stara, spontaniczna i powściągliwa, radosna i smutna. W sinusoidzie życia stara się trzymać tej poziomej kreski. Lubi dawać ludziom radość. Czasem daje im tylko pusty śmiech, co masuje ich brzuchy, a czasem śmiech przez łzy, co masuje ich serca.

Cały czas czuje, że jeszcze wszystko przed nią. Jeśli się myli, to przynajmniej odejdzie w błogiej nieświadomości. Wychodzi z założenia, że każdy ma coś do powiedzenia, tylko czasem ma problemy z artykulacją albo z alkoholem.

Iza Kała



Aaktorka, stand-uperka, improwizatorka, reżyserka. Absolwentka Wydz. Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi i Berlinale Talent Campus. Grała w Teatrze Narodowym, Polskim i Studio w Warszawie, Teatrze Doc w Moskwie i Teatrze Ad Spectatores we Wrocławiu. Obecnie występuje w Teatrze KTO w Krakowie, telewizji i w kinie polskim i niemieckim .Pomysłodawczyni , organizatorka i prowadząca Stand-upowego Dnia Kobiet. Wierzy w ludzi i koty.

Na Stand-upowy Dzień kobiet zapraszamy już 23.03.2019 g. 20.00 do Centrum Kongresowe ICE w Krakowie!

Program przeznaczony wyłącznie dla widzów pełnoletnich.

Czas trwania : ok. 120 minut

Kup bilet: biletyna.pl

