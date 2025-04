O Teatrze - misja



Udział w spektaklach Śródmiejskiego Teatru Muzycznego dedykowany jest młodzieży szkolnej, która chce odważnie stawiać swoje pierwsze kroki na teatralnej scenie muzycznej. Szansę ma każdy! Dlatego co roku odbywają się otwarte przesłuchania, na podstawie których wyłoniona obsada pracuje w sezonie nad warsztatem wokalnym, aktorskim oraz ruchowym. Praca odbywa się pod okiem wybitnych realizatorów, których główny filar tworzą : Antoniusz Dietzius, kierownik artystyczny i reżyser, Adrianna Furmanik-Celejewską, kierownik muzyczny oraz Anna Gwarek, kierownik choreograficzny.

Co najważniejsze praca w zespole oraz przygotowania do spektaklu odbywają się na zasadach non-profit!

Śródmiejski Teatr Muzyczny może pochwalić się współpracą z zawodowymi agencjami MTI Shows New York, Rodgers & Hammerstein London czy agencją reprezentującą sir Andrew Lloyda Webbera Really Useful Group Ltd. London. Co roku dostaje też wsparcie od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Efekty corocznej pracy można zobaczyć m. in. na scenach Teatru Rozmaitości, Współczesnego, Teatru Studio oraz Palladium.

Jeśli chcesz wesprzeć działalność Śródmiejskiego Teatru Muzycznego wejdź na: https://www.facebook.com/srodmiejski.teatr.muzyczny/ lub https://www.instagram.com/srodmiejski_teatr_muzyczny/

Jubileuszowa premiera „Les Miserables” School Edition



To była X jubileuszowa premiera w reżyserii i inscenizacji Antoniusza Dietziusa. Zobacz zdjęcia z tego wspaniałego wydarzenia!

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Fot.Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Poznaj obsadę i realizatorów



Fot. Materiały prasowe

OBSADA

JEAN VALJEAN: Jan MARCZUK

JAVERT: Jędrzej CZERWONOGRODZKI

FANTINE: Joanna JARUGA

EPONINE: Krystyna ZAJKOWSKA

COSETTE: Justyna MRÓZ

MARIUS: Mateusz TOMASZEWSKI /Maciej TOMASZEWSKI

/Maciej ENJOLRAS: Mikołaj KISIEL

MONSIEUR THENARDIER: Artur GANCARZ

MADAME THENARRDIER: Marta RODZIEJCZAK

BISKUP: Tomasz CZERSKI

MAJSTER: Antoniusz DIETZIUS /Maciej DYBOWSKI

/Maciej ALFONS: Mateusz OTŁOWSKI

BAMATABOIS: Michał RULAK

FAUCHELEVANT: Łukasz OBŁĄK

GAVROCHE: Krzysztof TYMIŃSKI

MAŁA COSETTE: Agata PERZYNA

MAŁA EPONINE: Antonina BORUCH

ZESPÓŁ

Julia BIELIŃSKA, Milena BURDALSKA, Paulina FIGLARZ, Julia JARMOSZEWICZ, Katarzyna KANABUS, Aleksandra KOŁODZIEJ, Marta KOSIOREK, Zofia ŁYSOŃ, Zuzanna MEYER, Paulina MRÓZ, Natalia PODSIADŁA, Weronika RUCIŃSKA, Paulina SKOWROŃSKA, Dominika SOBOL, Katarzyna STOPKA, Anna ŚMIAŁEK, Katarzyna WIERTEL-NGO VAN, Julia ZARZECKA Feliks GOLACHOWSKI, Oskar KORAB, Dominik KUŚNIERCZYK, Łukasz OBŁĄK, Jakub OCHAL, Michał OLECHNIEWICZ, Tomasz SKWIROWSKI, Bartłomiej SZRUBAREK, Sergiusz KRÓLAK, Maciej TOMASZEWSKI / Mateusz TOMASZEWSKI

ORAZ DZIECI

Antonina BORUCH, Gabriela FIGLARZ, Nikola JODKO

REALIZATORZY

Inscenizacja i reżyseria: Antoniusz DIETZIUS

Kierownictwo muzyczne: Adrianna FURMANIK - CELEJEWSKA

Opieka wokalna: Anastazja SIMIŃSKA

Konsultacje wokalne: Kamil DOMINIAK

Choreografia: Anna GWAREK

Współpraca choreograficzna: Sergiusz KRÓLAK , Tomasz SKWIROWSKI

, Tomasz Reżyseria dźwięku: Marcin ŻAK

Reżyseria oświetlenia: Michał PISKORSKI

Realizacja oświetlenia: Krzysztof GANTNER

Asystent reżysera: Krystian NGO VAN

Scenografia: Antoniusz DIETZIUS

Kostiumy: Paulina SKOWROŃSKA

Współpraca kostiumologiczna: Nadia i Filip GINALSCY Cavine Sartorium

Charakteryzacja: Dominika ZATOŃSKA

Fryzury: Tomasz PISZCZEK Zakład Fryzjerski Agnieszka Płusa

Pirotechnika: Andrzej BANACH

Projekcje i multimedia: Karol JANKIEWICZ

Oprawa graficzna: Katarzyna ŚWIDER - KĘDZIOR

Plakat artystyczny: Andrzej PĄGOWSKI

Fotosy: Tomasz TRUSZKOWSKI

Public relations: Marta OLBRYŚ

Produkcja Aleksandra KOŚKA

Pokazom spektakli towarzyszyła wystawa fotografii „Za Kulisami Musicalu”, autorstwa Tomasza Truszkowskiego.